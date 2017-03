Video: Liverpool porazil Arsenal, Leicester opäť bodoval naplno

LONDÝN 4. marca (WebNoviny.sk) - FC Liverpool ovládol sobotňajší šláger 27. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže, keď na Anfielde zdolal londýnsky Arsenal 3:1.



Zverencov Jürgena Kloppa poslal do vedenia v úvode zápasu Roberto Firmino, ešte do polčasovej prestávky zdvojnásobil náskok domácich Sadio Mané. "Kanonieri" skorigovali po zmene strán zásluhou Dannyho Welbecka, ale "The Reds" si tri body nenechali ujsť, naopak, v závere pridali ďalší zásah - presadil sa Georginio Wijnaldum. LFC sa rehabilitoval za prehru z minulého kola s Leicestrom City a posunul sa priebežne na tretie miesto v ligovej tabuľke. Arsenal klesol na piatu priečku..





Súboj domáceho Swansea City s Burnley poznačila chyba rozhodcu. Arbiter Anthony Taylor v 19. minúte stretnutia odpískal pokutový kop v prospech hostí za hru rukou. Nevšimol si, že hornou končatinou zasiahol loptu útočník Burnley Sam Vokes. Andre Gray sa nepomýlil a vyrovnal na 1:1. Napokon zaúradovala spravodlivosť a Swansea City zvíťazil 3:2.



Úradujúci majster Leicester City zvíťazil aj v druhom zápase bez trénera Claudia Ranieriho doma zdolal Hull City 3:1. "Líšky" prehrávali po góle Sama Clucasa, ale zásahmi Christiana Fuchsa, Riyada Mahreza a vlastného gólu Toma Huddlestona otočili na 3:1.



Manchester United len remizoval s Bournemouthom 1:1. "Červení diabli" sa ujali vedenia gólom Marcosa Roja. Hostia však ešte v prvom polčase vyrovnali, keď sa z pokutového kopu presadil Joshua KIng. Zverenci Josého Mourinha nevyužili vylúčenie Andrewa Surmana zo záveru prvého polčasu a ani pokutový kop - nepremenil ho Zlatan Ibrahimovič.



Premier League - 27. kolo - sobota:







9. Firmino, 40. S. Mané, 90.+ Wijnaldum - 57. Welbeck







23. Rojo - 40. J. King (z pok. kopu), 45. Surman (Bournemouth)







27. Fuchs, 59. Mahrez, 90. Huddlestone (vlastný) - 14. Clucas







29. a 42. Arnautovič







12. a 90.+ F. Llorente, 69. Olsson - 20. a 61. A. Gray (prvý z pok. kopu)







4. Deeney, 79. Okaka, 90.+ Doucoure - 45.+ a 86. Redmond, 28. D. Tadič, 83. Gabbiadini







55. Zaha, 84. Townsend







2. Tottenham 26 15 8 3 50:18 53



3. Liverpool 27 15 7 5 58:34 52



4. Manchester City 25 16 4 5 51:29 52



5. Arsenal 26 15 5 6 55:31 50



6. Manchester United 26 13 10 3 39:22 49



7. Everton 26 12 8 6 42:27 44



8. West Bromwich 27 11 7 9 36:34 40



9. Stoke 27 9 8 10 32:40 35



10. Southampton 26 9 6 11 32:34 33



11. West Ham 26 9 6 11 35:44 33



12. Burnley 27 9 4 14 30:40 31



13. Watford 27 8 7 12 33:47 31



14. Bournemouth 27 7 6 14 37:52 27



15. Leicester 27 7 6 14 30:45 27



16. Swansea 27 8 3 16 35:59 27



17. Crystal Palace 27 7 4 16 35:46 25



18. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 22



19. Hull 27 5 6 16 24:53 21



20. Sunderland 26 5 4 17 24:48 1