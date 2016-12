Správy | Video: Liverpool otočil proti Stoke a nakoniec hladko vyhral aktuálné a najnovšie správy

NEW YORK 27. decembra (WebNoviny.sk) - Českého hokejového veterána Jaromíra Jágra vyhlásili v NHL za prvú hviezdu uplynulého...

MONTREAL 27. decembra (WebNoviny.sk) - V Kanade sa začali majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov. Slováci vstúpia do šampionátu...

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) by malo začiatkom budúceho...

LONDÝN 27. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool triumfovali v utorkovom stretnutí 18. kola najvyššej anglickej súťaže nad Stoke City doma na Anfielde hladko 4:1. Skóre stretnutia pritom otvorili v 12. min hostia gólom Jonathana Waltersa. Liverpool vyrovnal v 35. min zásluhou Adama Lallanu a ešte pred polčasovou pauzou poslal "The Reds" do vedenia Roberto Firmino. Po zmene strán si strelil vlastný gól stredopoliar Stoke City Gianelli Imbula Wanga a gólovú bodku za stretnutím napísal v 70. min Daniel Sturridge. Výsledok utorkového stretnutia 18. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League: Liverpool - Stoke City 4:1 (2:1) Góly: 35. Lallana, 44. Firmino, 59. Imbula (vlastný), 70. Sturridge - 12. Walters Tabuľka: 1. Chelsea 18 15 1 2 38:11 46 2. Liverpool 18 12 4 2 45:21 40 3. Manchester City 18 12 3 3 39:20 39 4. Arsenal 18 11 4 3 39:19 37 5. Tottenham 17 9 6 2 29:12 33 6. Manchester United 18 9 6 3 27:17 33 7. Everton 18 7 5 5 23:21 26 8. Southampton 17 6 6 5 17:16 24 9. West Bromwich 18 6 5 7 23:22 23 10. Watford 18 6 4 8 22:30 22 11. West Ham 18 6 4 8 23:32 22 12. Bournemouth 18 6 3 9 23:31 21 13. Stoke 18 5 6 7 20:28 21 14. Burnley 18 6 2 10 17:28 20 15. Middlesbrough 18 4 6 8 16:20 18 16. Leicester 18 4 5 9 23:31 17 17. Crystal Palace 18 4 4 10 29:33 16 18. Sunderland 18 4 2 12 15:31 14 19. Swansea 18 3 3 12 21:41 12 20. Hull 18 3 3 12 14:39 12

MOSKVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Dinama Riga triumfovali v utorok v Helsinkách v rámci KHL nad miestnym Jokeritom...CLEVELAND 27. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazom ankety Športovec roka 2016 organizovanej tlačovou agentúrou The Associated Press...DAVOS 27. decembra (WebNoviny.sk) - Prestížny seriál bežcov na lyžiach Tour de Ski, ktorého body sa rátajú do hodnotenia Svetového...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk