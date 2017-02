Video: Liverpool - Chelsea 1:1, Arsenal prekvapujúco prehral

LIVERPOOL 1. februára (WebNoviny.sk) - Chelsea má na čele Premier League deväťbodový náskok pred kohútmi a tretím Arsenalom. Šláger 23. kola Premier League medzi FC Liverpool a FC Chelsea sa skončil remízou 1:1. Ako prví na Anfield Road skórovali hostia, keď sa v 24. minúte presadil David Luiz. Domácim sa podarilo v 57. minúte zásluhou Wijnalduma vyrovnať na 1:1. "The Blues" si mohli z Liverpoolu odviezť všetky body, ale v 76. minúte nepremenil pokutový kop Diego Costa. O veľké prekvapenie sa postarali hráči Watfordu, ktorí zvíťazili na pôde Arsenalu 2:1. . Súhrn výsledkov utorňajších stretnutí 23. kola Premier League: Arsenal - Watford 1:2 (0:2) Góly: 58. Iwobi - 10. Kaboul, 13. Deeney Bournemouth - Crystal Palace 0:2 (0:0) 47. Dann, 90.+ C. Benteke Burnley - Leicester 1:0 (0:0) 87. Vokes Middlesbrough - West Bromwich 1:1 (1:1) 17. Negredo (z pok. kopu) - 6. J. Morrison Sunderland - Tottenham 0:0 Swansea - Southampton 2:1 (1:0) 38. Mawson, 70. G. Sigurdsson - 57. S. Long Liverpool - Chelsea 1:1 (0:1) 57. Wijnaldum - 24. David Luiz Tabuľka: 1. Chelsea 23 18 2 3 48:16 56 2. Tottenham 23 13 8 2 45:16 47 3. Arsenal 23 14 5 4 51:25 47 4. Liverpool 23 13 7 3 52:28 46 5. Manchester City 22 13 4 5 43:28 43 6. Manchester United 22 11 8 3 33:21 41 7. Everton 22 10 6 6 33:23 36 8. West Bromwich 23 9 6 8 31:29 33 9. Burnley 23 9 2 12 25:33 29 10. Stoke 22 7 7 8 28:34 28 11. West Ham 22 8 4 10 29:36 28 12. Southampton 23 7 6 10 23:28 27 13. Watford 23 7 6 10 27:39 27 14. Bournemouth 23 7 5 11 32:41 26 15. Middlesbrough 23 4 9 10 19:26 21 16. Leicester 23 5 6 12 24:38 21 17. Swansea 23 6 3 14 28:52 21 18. Crystal Palace 23 5 4 14 32:41 19 19. Sunderland 23 4 4 15 20:42 16 20. Hull 22 4 4 14 20:47 16

