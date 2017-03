Video: Líšky bojujú v Premier League o záchranu, ale v osemfinále Ligy majstrov si pochutnali na španielskom vtáčikovi

Anglický futbalový šampión Leicester vlani prežil rozprávku v domácej Premier League, teraz píše históriu v Lige majstrov. Líšky v utorňajšom....

LEICESTER 15. marca (WebNoviny.sk) - Anglický futbalový šampión Leicester vlani prežil rozprávku v domácej Premier League, teraz píše históriu v Lige majstrov. Líšky v utorňajšom odvetnom stretnutí osemfinále zdolali hráčov španielskeho klubu FC Sevilla 2:0 a napriek prehre 1:2 v prvom meraní síl postúpili medzi najlepšiu európsku osmičku.





.



Mužstvo z King Power Stadium sa v priebehu celého zápasu držalo hernej schémy, ktorú mu naordinoval tréner Craig Shakespeare.



"Bol som veľmi spokojný s výkonom mojich hráčov. Samozrejme, proti jednému z najlepších európskych tímov sme si potrebovali zachovať chladné hlavy a konkurencieschopnosť. Myslím si, že sa nám to darilo od prvej minúty. Naším herným plánom bolo znepríjemniť Seville tento duel. Nechceli sme jej dovoliť rozvinúť vlastnú hru," vyhlásil 53-ročný rodák z Birminghamu pre oficiálny klubový web.









Shakespeare dlhé roky pôsobil v Leicestri ako asistent. Pomáhal aj svojmu predchodcovi Claudiovi Ranierimu. Po Talianovom odvolaní mu vedenie klubu spočiatku zverilo hlavný trénerský post iba dočasne, no od nedele platí, že Shakespeare bude šéfom A-mužstva Leicestru City minimálne do konca tejto sezóny. Pomohli tomu zrejme aj ostatné dve ligové víťazstvá nad FC Liverpool a Hull City (zhodne 3:1, pozn.).



NZonzi nepremenil penaltu



Leicester City pod vedením nového kormidelníka do tretice triumfoval dvojgólovým rozdielom. Hostí z Andalúzie zaskočil v 27. min presný zásah jamajského zadáka Wesa Morgana. Krátko po zmene strán sa do streleckej listiny zapísal aj Marc Albrighton.









Sevilla štvrťhodinu pred koncom prišla o vylúčeného stredopoliara Samira Nasriho, napriek tomu mala príležitosť vybojovať predĺženie - Steven NZonzi však v 80. min nepremenil pokutový kop. Leicester v domácom prostredí zvíťazil vo všetkých štyroch tohtosezónnych vystúpeniach.



"Neuveriteľné, vôbec tomu nemôžem uveriť, že ako nováčikovia v Lige majstrov sme sa prebojovali tak ďaleko. Toto je jeden z najväčších zápasov v histórii klubu. Nie som si istý, či sa také niečo niekedy zopakuje. Bol to fantastický večer pre celý Leicester. Užijeme si tento moment, no stále nesmieme zabúdať na ligovú súťaž," povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) strelec prvého gólu Morgan.









Mimochodom, tento anglický zástupca v minulosti úspešne zvládol iba jediný dvojzápas v rámci pohárovej Európy - udialo sa tak v predkole Pohára víťazov pohárov 1961/1962 v konfrontácii so severoírskym mužstvom Glenavon FC. Veľký podiel na postupe Leicestru má aj brankár Kasper Schmeichel.



Tridsaťročný Dán v oboch zápasoch zneškodnil pokutový kop a viacerými úspešnými zákrokmi držal svoj tím nad vodou. "Bol to ťažký zápas proti špičkovému mužstvu. Pre náš klub je to neuveriteľný úspech. V druhom polčase bolo náročné udržať vysoké nasadenie, ale chlapci si počínali brilantne a súperovi znemožnili vytvárať si šance. Mal som niekoľko zákrokov, ale som brankár a tie sa odo mňa očakávajú. Je to skvelý pocit pomôcť mužstvu k úspešnému výsledku. Hrali sme ešte lepšie ako v minulej sezóne. Uvidíme, koho nám prisúdi žreb, ale už teraz vieme, že to určite bude silné mužstvo," skonštatoval syn slávneho otca a niekdajšieho gólmana Manchestru United Petra Schmeichela.



Leicester napodobnil Chelsea



Leicester City sa po dvanástich rokoch stal prvým anglickým mužstvom, ktoré vo vyraďovacej fáze LM postúpilo cez španielskeho protivníka. V roku 2005 to dokázal FC Chelsea, keď prešiel cez FC Barcelona.



Sevillčania sa v osemfinálovej fáze LM predstavili tretíkrát a opäť ako favorizované mužstvo vypadli. Predtým v sezóne 2007/2008 nestačili na Fenerbahce Istanbul, v ročníku 2009/2010 boli nad ich sily hráči CSKA Moskva. Kouč španielskeho tímu Jorge Sampaoli po skončení duelu bedákal nad nepremenenými jedenástkami v tomto dvojzápase.



"Rozhodujúce pre tento dvojzápas boli naše zahodené penalty. Všetko mohlo byť inak. Viacerí hráči trénovali túto štandardnú situáciu. V Leicestri to vzal na seba Steven NZonzi. Schmeichel predviedol skvelý zákrok, a tak odchádzame s prázdnymi rukami. Tento zápas sme prehrali na malých detailoch. Pred druhým gólom domácich sme mali tri šance. Po vylúčení Nasriho a nevyužitom pokutovom kope sme to už mali naozaj ťažké," cituje slová 57-ročného Argentínčana portál soccerway.com.