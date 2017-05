Video: Lipsko si zaistilo Ligu majstrov, Bayern zvíťazil o gól

Futbalisti Borussie Mönchengladbach s Lászlóm Bénesom v základnej zostave remizovali na domácom štadióne s Augsburgom 1:1 v sobotňajšom stretnutí....

BERLÍN 6. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach s Lászlóm Bénesom v základnej zostave remizovali na domácom štadióne s Augsburgom 1:1 v sobotňajšom stretnutí 32. kola najvyššej nemeckej súťaže.



Skóre duelu otvoril v 57. min islandský útočník Augsburgu Alfred Finnbogason. Remízu stanovil až v nadstavenom čase duelu André Hahn. Slovenský stredopoliar Bénes hral do 67. min. Mönchengladbachu patrí v tabuľke I. bundesligy 9. miesto so ziskom 43 bodov..





Už istý nemecký šampión Bayern Mníchov doma zdolal Darmstadt 1:0. Jediný gól strelil už v 18. min španielsky obranca Juan Bernat.



Druhé Lipsko si vďaka presvedčivému triumfu na trávniku Herthy Berlín 4:1 udržalo šesťbodový náskok pred Dortmundom a dve kolá pred koncom predčasne zabezpečilo účasť v Lige majstrov 2017/2018. Pritom Lipsko bolo v tejto sezóne v I. bundeslige nováčikom a medzi nemeckou elitou hralo vôbec prvýkrát v histórii.



V domácom drese odohral celý zápas obranca Peter Pekarík, stredopoliar Ondrej Duda sedel iba na lavičke.



I. bundesliga - 32. kolo:



Bayern Mníchov - Darmstadt 1:0 (1:0)



18. Bernat







Dortmund - Hoffenheim 2:1 (1:0)



4. Reus, 82. Aubameyang - 85. Kramarič (z pok. kopu)







Frankfurt - Wolfsburg 0:2 (0:0)



48. Didavi, 63. M. Gómez







Ingolstadt - Leverkusen 1:1 (0:0)



73. Kittel - 78. Havertz







Mönchengladbach - Augsburg 1:1 (0:0)



90.+ Hahn - 57. Finnbogason



László Bénes (Mönchengladbach) hral do 67. min







Hertha Berlín - Lipsko 1:4 (0:1)



85. R. Khedira (vlastný) - 11. a 54. T. Werner, 89. a 90.+ Selke



Peter Pekarík absolvoval celý duel, Ondrej Duda (obaja Hertha) sedel na lavičke náhradníkov







Tabuľka i. bundesligy:







2. Lipsko 32 20 6 6 60:32 66 - istá účasť v LM



3. Dortmund 32 17 9 6 67:36 60



4. Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 58



5. Hertha Berlín 32 14 4 14 39:41 46



6. Kolín nad Rýnom 32 11 12 9 47:40 45



7. Werder Brémy 32 13 6 13 55:55 45



8. Freiburg 31 13 5 13 38:55 44



9. Mönchengladbach 32 12 7 13 42:46 43



10. Schalke 31 11 8 12 43:36 41



11. Frankfurt 32 11 8 13 32:37 41



12. Leverkusen 32 10 7 15 45:51 37



13. Augsburg 32 9 9 14 34:50 36



14. Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 36



15. Mainz 31 9 6 16 40:51 33



16. Hamburg 31 9 6 16 30:59 33



17. Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 30



18. Darmstadt 32 7 3 22 26:59 24