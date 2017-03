Video: Lintner má pred play-off Tipsport ligy rád všetkých osem detí a dal zaujímavý sľub

Šéf hokejovej Tipsport ligy 20162017 Richard Lintner v súvislosti so začiatkom play-off v najvyššej domácej súťaži okrem predstavenia zmien....

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Šéf hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 Richard Lintner v súvislosti so začiatkom play-off v najvyššej domácej súťaži okrem predstavenia zmien v predĺženiach či rozpise zápasov pridal aj zaujímavý sľub. Až do konca vyraďovacej časti sa nechce holiť po vzore množstva hokejistov z rôznych kútov sveta.





.



"Minulý rok som to nevydržal a pred koncom play-off som sa oholil. Tento rok som si povedal, že to vydržím a pohár majstrovi bude s poriadnou bradou. Otázkou je, komu to bude," poznamenal s úsmevom niekdajší slovenský reprezentačný obranca s ofenzívnymi chúťkami.









V základnej časti Tipsport ligy boli najúspešnejší hráči Banskej Bystrice, ale o majstrovskú trofej sa uchádzajú aj ďalšie kluby. Aký je tip na víťaza v podaní Richarda Lintnera? "V súvislosti s play-off mám teraz osem detí a všetky mám rovnako rád. Nemôžem niektorému z nich ukrivdiť, aby som vyzdvihol iné," poznamenal.