Video: Letci neskórovali, v Barclays Center gólové hody

Martin Marinčin chýbal v zostave Toronta v zápase proti ostrovanom, v ktorom padlo až 11 gólov. O všetky presné zásahy Maple Leafs sa postarali....

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) - Martin Marinčin chýbal v zostave Toronta v zápase proti ostrovanom, v ktorom padlo až 11 gólov. O všetky presné zásahy Maple Leafs sa postarali nováčikovia. Ďalšie dva zápasy NHL boli na góly chudobnejšie - diabli prehrali v Buffale a letci ani raz nedokázali prekonať brankára Cartera Huttona. Brock Nelson v tretej minúte predĺženia svojím druhým zásahom v zápase rozhodol o víťazstve hokejistov New Yorku Islanders nad Torontom 6:5 v gólovo najúrodnejšom súboji pondelňajšieho programu v NHL. Hostia v Barclays Center viedli 2:1, 4:2 a v 58. min ešte aj 5:4, napokon odišli len s bodom. Andrew Ladd sa v čase 58:31 postaral o vyrovnanie a v pridanej päťminútovke zaúradoval Nelson.



"V závere riadneho hracieho času to bolo náročné, keď sa súper ujal vedenia, ale rýchlo sme našli odpoveď. Dôležitý Laddov gól nám zabezpečil predĺženie," skonštatoval Nelson na webe nhl.com. "Myslím si, že sklamanie je namieste. Bod zvonku je síce vždy cenný a ak by sa zápas skončil výsledkom povedzme 2:1, zrejme by som sa necítil tak ako teraz. Ale keďže sme inkasovali až šesť gólov, a tie chyby, čo sme predviedli v obrane... Musíme to rýchlo napraviť," hnevalo trénera Toronta Mika Babcocka, ktorý nezaradil do zostavy slovenského obrancu Martina Marinčina. .



O všetkých päť gólov kanadského tímu sa postarali nováčikovia - postupne skórovali Nikita Sošnikov, Auston Matthews, Mitchell Marner, Zach Hyman a William Nylander. "Musíme sa zlepšiť. Sezóna ide do tuhého a hráme o dôležité body," podotkol Matthews. Islanders a Maple Leafs teraz delia od seba iba dva body a na oba tímy čaká v záverečnej tretine základnej časti ľúty boj o prienik do play-off Východnej konferencie. Pondelňajším víťazstvom 2:1 nad Buffalom si v ňom polepšili aj hokejisti New Jersey, ktorí majú na konte rovnako 56 bodov ako Islanders, ale o tri odohrané zápasy viac. Philadelphia nestrelila St. Louis ani gól (0:2) a zostáva na 7. priečke.



New Jersey - Buffalo 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



29. Henrique (Cammalleri, Zacha), 53. Zacha (Cammalleri, Severson) - 49. Ennis (Okposo, Falk)







New York Islanders - Toronto 6:5 po predĺžení (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)



2. Strome (Nelson, J. Boychuk), 19. Kuľomin (Cizikas, Prince), 34. Nelson (Strome, A. Lee), 54. Bailey (A. Lee, Seidenberg), 59. Ladd (Bailey, Leddy), 63. Nelson (Bailey, De Haan) - 14. Sošnikov (Zajcev, Rielly), 15. Matthews (Rielly), 26. Marner (Bozak, Hunwick), 30. Hyman (Zajcev), 58. W. Nylander (Carrick, Kadri)







Philadelphia - St. Louis 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



36. P. Stastny (Shattenkirk, Steen), 43. Agostino (Perron, Lehterä)