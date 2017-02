Video: Leonard zatienil Westbrooka, Lowry hrdinom Toronta

NEW YORK 1. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti San Antonio nedovolili Russellovi Westbrookovi ani jeden bod v záverečnej štvrtine utorňajšieho zápasu NBA s Oklahomou a odmenou im bolo víťazstvo 108:94. Najúdernejšia zbraň Thunder aj tak dosiahla 27 bodov a 14 asistencií, ale 36 bodmi ju zatienil Kawhi Leonard a disciplinovanou obranou celý tím Spurs.



"Keď hráte proti Russovi, vždy vás to naštartuje. Každá jeho práca s loptou je pre súpera výzvou," priznal Leonard. .







Bradley Beal udržal krok s Carmelom Anthonym, jeho Washington zlepšil po dvoch štvrtinách obranu a dosiahol v súboji s New York Knicks 12. januárové víťazstvo, čím sa môže v súťaži pochváliť už iba Golden State. Wizards natiahli šnúru domácich úspechov na 15. V utorok im pomohlo aj polčasové umývanie hláv od trénera Scotta Brooksa. "Nehrali sme svoju obranu, svoj basketbal. Síce sme viedli, ale neboli sme spokojní s naším sústredením a energiou na ihrisku. Do tretej štvrtiny sme dali viac agresivity," prezradil Beal, ktorý 28 bodmi o dva prevýšil hviezdu hostí Anthonyho.







Hrdinom zápasu Toronta s New Orleans bol Kyle Lowry, ktorý v predĺžení 4,3 s pred jeho koncom rozhodol o víťazstve Raptors 108:106 a celkovo zaznamenal 33 bodov a 10 asistencií. A to domáci po dvoch štvrtinách zaostávali o 14 bodov a štvrtý zápas za sebou nemali k dispozícii svojho lídra DeMara DeRozana. Napokon sa tešili zo svojho prvého víťazstva po predlžení v tejto sezóne. "Po polčase to tu vyzeralo ako na pohrebe. Boli sme dolu, ale potom DeMarre Carroll dal do hry viac energie, jemu treba poďakovať za túto výhru," zhodnotil Lowry.







Sumáre:



Toronto - New Orleans 108:106 po predĺžení (23:25, 23:35, 31:15, 19:21 - 12:10)



Najviac bodov: Lowry 33 (10 asistencií), Valančiunas 20 (12 doskokov), N. Powell 18 - Holiday 30, A. Davis 18 (17 doskokov), E. Moore 17



Washington - New York 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)



Najviac bodov: Beal 28, Markieff Morris 24 (10 doskokov), Gortat (10 doskokov) a Wall (13 asistencií) po 15 - C. Anthony 26, Jennings 21, Hernangómez 15 (14 doskokov)



Houston - Sacramento 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)



Najviac bodov: R. Anderson 25 (11 doskokov), E. Gordon 17, Capela 12 (11 doskokov) - Cousins 16, Koufos 12, Cauley-Stein a Tolliver po 10



San Antonio - Oklahoma City 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)



Najviac bodov: Leonard 36, Aldridge 25, Mills a Ginóbili po 8 - Westbrook 27 (14 asistencií), S. Adams 16 (12 doskokov), Oladipo 15



Portland - Charlotte 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)



Najviac bodov: Lillard 27, Crabbe 21, McCollum 18 - K. Walker 22, Batum 18, Marvin Williams a Kaminsky po 10



Los Angeles Lakers - Denver 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)



Najviac bodov: N. Young 23, Russell 22 (10 asistencií), L. Williams 21 - W. Chandler 26, Gallinari a G. Harris po 17