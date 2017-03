Video: Leicester ide v Lige majstrov ďalej, postúpil aj Juventus

Juventus Turín a Leicester City prenikli do štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 20162017. Domáci Turínčania v utorkovej odvete osemfinále....

LEICESTER / TURÍN 14. marca (WebNoviny.sk) - Juventus Turín a Leicester City prenikli do štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017. Domáci Turínčania v utorkovej odvete osemfinále zvíťazili 1:0 nad hráčmi FC Porto a potvrdili svoj úspech z úvodného merania síl (2:0). Andalúzania z FC Sevilla si do Leicestru priviezli náskok 2:1, no po domácom triumfe 2:0 je v najlepšej osmičke úradujúci anglický majster.





Juventus vylepšil svoju pozíciu v konfrontácii s Portom v závere prvého polčasu: uruguajský stredopoliar Maxi Pereira v pokutovom území rukou zastavil gólovú strelu Gonzala Higuaína a po červenej karte predčasne opustil scénu. Následný pokutový kop s prehľadom premenil Paulo Dybala. "Stará dáma" sa vo štvrťfinále LM predstaví jubilejný desiatykrát..



Portského brankára Ikera Casillasa mohla po stretnutí čiastočne utešiť skutočnosť, že sa v utorok stal rekordérom v počte štartov v rámci pohárových súťaží klubov pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA). Dlhoročná opora španielskeho národného tímu aj Realu Madrid Casillas má na svojom konte 175 vystúpení v európskych pohároch, druhý v poradí je so 174 stretnutiami taliansky bývalý reprezentant a legenda AC Miláno Paolo Maldini.



42. P. Dybala (z pok. kopu), 12. Cuadrado - 30. Layun, 36. André, 40. Maxi Pereira (Porto), Hategan (Rum.)



Zostavy:



Buffon - Dani Alves, Bonucci, Benatia (60. Barzagli), Alex Sandro - Khedira, Marchisio - Cuadrado (46. Pjaca), P. Dybala (78. Rincón), Mandžukič - G. Higuaín



Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun - Danilo Pereira - André (46. W. Boly), Óliver Torres (70. Otavio), Y. Brahimi (67. Jota) - André Silva, Tiquinho Soares







Anglický šampión Leicester vlani prežil rozprávku v domácej Premier League, teraz píše históriu v Lige majstrov. Po prehre 1:2 v Seville skončil na lavičke "líšok" taliansky kouč Claudio Ranieri, jeho dovtedajší asistent a aj nástupca Craig Shakespeare zatiaľ zbiera len víťazstvá - Leicester v lige zdolal FC Liverpool aj Hull City (zhodne 3:1) a aktuálnu formu zúročil aj v osemfinálovej odvete európskeho pohára číslo jeden.



V prvom polčase otvoril skóre jamajský zadák Wes Morgan, krátko po zmene strán sa do streleckej listiny zapísal aj Marc Albrighton. Sevilla štvrťhodinu pred koncom prišla o vylúčeného stredopoliara Samira Nasriho, napriek tomu mala príležitosť vybojovať predĺženie - Steven NZonzi však v 80. min nepremenil pokutový kop. Leicester v domácom prostredí zvíťazil vo všetkých štyroch tohtosezónnych vystúpeniach.



, do štvrťfinále



27. W. Morgan, 54. Albrighton, 74. Vardy, 79. K. Schmeichel, 84. Ndidi, 89. Mahrez - 18. Nasri, 59. Vitolo, 74. Nasri (Sevilla) po druhej ŽK, Orsato (Tal.)



Zostavy:



K. Schmeichel - D. Simpson, W. Morgan, Huth, Fuchs - Mahrez (90. Amartey), Drinkwater, Ndidi, Albrighton - Okazaki (64. Slimani), Vardy



Rico - Mercado (46. Mariano Ferreira), Pareja, A. Rami - Sarabia (46. Jovetič), Iborra, NZonzi, Escudero Palomo - Vitolo, Nasri - Ben Yedder (68. J. Correa)







Účastníkmi štvrťfinále sú vedno s Juventusom a Leicestrom aj Real Madrid, Bayern Mníchov, FC Barcelona a Borussia Dortmund. V stredu 15. marca sú na programe zostávajúce odvety osemfinále AS Monako - Manchester City (3:5) a Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (4:2). Žreb štvrťfinále bude v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadne z mužstiev nebude nasadené, stretnúť sa môžu aj tímy z rovnakej krajiny. Finále odohrajú 3. júna na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe.



