Video: LeBron siahal na triple-double, Oklahoma s debaklom

NEW YORK 30. decembra (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista LeBron James v predvečer svojich 32. narodenín takmer dosiahol triple-double, ale napriek víťazstvu jeho Clevelandu nad Bostonom 124:118 vo štvrtkovom zápase NBA nemal náladu oslavovať. "Bol som hrozný," citovala ho AP. Okrem 23 bodov, 11 asistencií a 8 doskokov totiž vyprodukoval až osem strát.



Celtics v závere duelu viackrát takmer zmazali 18-bodový náskok, ktorí mali Cavaliers v úvode poslednej štvrtiny. "Hral som dosť zle, čo je neospravedlniteľné, ak mám pomôcť tímu dostať sa tam, kam chceme. Na vysvedčenie si dávam efko za dnešný výkon. Musím byť lepší," vravel James, ktorý sa v šatni dokonca ospravedlnil spoluhráčom.







"Nebolo to nutné. Demonštruje to však jeho výnimočnosť. Dá si efko za zápas, v ktorom to má 23+8+11. Berie na seba plnú zodpovednosť, tak ako ktokoľvek iný v tejto partii, ale od neho ako lídra tímu požadujeme najviac, čo on chápe a je s tým stotožnený," skonštatoval rozohrávač Kyrie Irving, ktorý bol s 32 bodmi a 12 asistenciami najlepším strelcom večera.



Kevin Love ich dal len o dva menej, navyše doskočil 15 lôpt. "Bol som rád, že mám po svojom boku dvoch All-Stars hráčov," vyzdvihol James prínos dvojice Irving, Love.



Charlotte - Miami 91:82 (21:19, 21:30, 31:17, 18:16)



K. Walker 22, Batum 16, Marvin Williams 13 - Josh Richardson 20, T. Johnson 18, Ellington 12



Cleveland - Boston 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)



Irving 32 (12 asistencií), Love 30 (6 trojok, 15 doskokov), L. James 23 (11 asistencií) - I. Thomas 31, Bradley 21, Crowder 13



Memphis - Oklahoma City 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19)



M. Gasol 25, T. Daniels 22 (6 trojok), Z. Randolph 21 - Westbrook 21, Kanter 19, Abrines 10



Phoenix - Toronto 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)



Bledsoe 22 (10 asistencií), D. Booker 19, Tucker 14 - Lowry a DeRozan po 24, Joseph 15



Utah - Philadelphia 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)



George Hill 21, Hood a Hayward po 20 - Ilyasova 16, Noel a Šarič po 14



Los Angeles Lakers - Dallas 89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)



Randle 18, N. Young 17 (5 trojok), Russell a Clarkson po 15 - Matthews 20, H. Barnes 17, D. Harris a D. Powell po 14