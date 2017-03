Video: LeBron nastrielal tretinu bodov Clevelandu, Westbrook si pripísal ďalšie triple-double

NEW YORK 17. marca (WebNoviny.sk) - Do zostavy basketbalistov Clevelandu sa po viac než mesačnej absencii zapríčinenej artroskopickou operáciou ľavého kolena vrátil Kevin Love a 10 bodmi a 9 doskokmi pomohol zdolať Utah 91:83 vo štvrtkovom zápase NBA. Cavaliers však počas duelu prišli o dvoch rozohrávačov - Kyrie Irving v poslednej štvrtine nehral pre problémy v kolene a Iman Shumpert si vykĺbil rameno.Zodpovednosť za výsledok vzal do svojich rúk LeBron James, nastrieľal viac než tretinu bodov (33) svojho tímu a doskočil aj desať lôpt. "Kyrie mi naznačil, že zrejme nebude schopný dohrať zápas. Do toho Kevin s obmedzenou minutážou po návrate a Shump tiež mimo, takže som musel tím trochu viac strelecky potiahnuť," pripomenul James, ktorý v počte košov z hry už prekonal legendu San Antonia Tima Duncana..Štvrtkové triple-double Russella Westbrooka v Toronte bolo pre rozohrávača Oklahomy v poradí tridsiate štvrté v tejto sezóne. Najlepší strelec NBA sa na víťazstve Thunder 123:102 podieľal 24 bodmi, 10 doskokmi a 16 asistenciami. Rekord ligy so 41 triple-double zo sezóny 1961/1962 drží Oscar Robertson.

Sumáre:

Cleveland - Utah 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)

Toronto - Oklahoma City 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)

Atlanta - Memphis 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)

New York - Brooklyn 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)

Denver - Los Angeles Clippers 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)

Golden State - Orlando 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)

L. James 33 (10 doskokov), Irving 21, J.R. Smith 12 - Gobert 20 (19 doskokov), Hayward 13, Joe Johnson a Ingles po 12DeRozan 22, N. Powell 13, Joseph 11 - Westbrook 24 (10 doskokov, 16 asistencií), Oladipo 23, Kanter 14T. Hardaway ml. 18, Bazemore a Taurean Prince po 16 - Conley 22 (12 asistencií), M. Gasol 18 (10 doskokov, 10 asistencií), JaMychal Green 14 (12 doskokov)Rose 22, C. Anthony 17, Porziňgis 15 - B. Lopez 24, Hollis-Jefferson 20 (10 doskokov), Lin 15Barton 35 (7 trojok), G. Harris 20, Jokič 17 (14 doskokov, 11 asistencií) - Redick 22, Paul 18 (14 doskokov), A. Rivers 17K. Thompson 29 (5 trojok), Stephen Curry 25, Iguodala 14 - E. Payton a Jeff Green po 13, Fournier 12