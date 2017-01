Video: LeBron Cleveland nespasil, bez opôr podľahol Chicagu



NEW YORK 5. januára (WebNooviny.sk) - LeBron James si pripomenul, aké neradostné je byť jedinou hviezdou basketbalového Clevelandu. V stredajšom zápase proti Chicagu mu na palubovke chýbali spoluhráči Kyrie Irving a Kevin Love a vo svojom úsilí zostal osamotený: ani jeho 31 bodov, 8 doskokov a 7 asistencií neodvrátilo prehru úradujúceho šampióna 94:106.



Hostí priviedol k víťazstvu najmä Jimmy Butler, ktorý nastrieľal 14 zo svojich 20 bodov v poslednej štvrtine. Krídelník Bulls priznal, že ho naštartoval spoluhráč Dwyane Wade. "Chlapík s trojkou na drese ku mne podišiel a vraví - vyhraj zápas. Tuším, že zapol spínač. Beztak som vedel, že budem musieť zabrať v poslednej štvrtine, ale ako mi to on povedal - nemôžete predsa sklamať D-Wada. Veď on takto funguje roky. Teraz nadišiel môj čas," citovala AP Butlera.



Stephen Curry nastrieľal 35 bodov, najviac od 15. novembra.











Charlotte - Oklahoma City 123:112 (27:22, 33:33, 27:33, 36:24)



Batum 28, K. Walker 20, Kaminsky 17 - Westbrook 33 (15 doskokov), Kanter 22, Oladipo a Adams (12 doskokov) po 18



Orlando - Atlanta 92:111 (26:23, 21:29, 18:26, 27:33)



A. Gordon (10 doskokov) a E. Payton po 15, Fournier 14 - Schröder 18, Bazemore 17, P. Millsap 16



New York - Milwaukee 104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)



C. Anthony 30 (11 doskokov), Rose a Kuzminskas po 15 - Antetokunmpo 27 (13 doskokov), Monroe 18, J. Parker 15



Cleveland - Chicago 94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)



L. James 31, McRae 21, Frye 15 - J. Butler 20, T. Gibson 18, McDermott 17



Golden State - Portland 125:117 (40:34, 29:37, 30:21, 26:25)



Stephen Curry 35 (5 trojok), Durant 30, K. Thompson 14 - McCollum 35, Crabbe 18, Mason Plumlee 16 (10 doskokov)



Los Angeles Clippers - Memphis 115:106 (30:29, 23:24, 36:22, 26:21)



A. Rivers 28, Jamal Crawford 22, Redick 19 - M. Gasol 23, Conley 17 (12 asistencií), T. Allen a Z. Randolph po 13



Sacramento - Miami 102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)



Temple, Afflalo a Lawson po 15 - T. Johnson 23, Dragič 19, James Johnson 14