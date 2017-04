Video: Lazio v rímskom derby zdolalo vlkov, dva góly strelil Keita Baldé

Futbalisti Lazia ovládli mestské derby, keď zdolali konkurenčný AS Rím 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 34. kola najvyššej talianskej súťaže.

RÍM 30. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Lazia ovládli mestské derby, keď zdolali konkurenčný AS Rím 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 34. kola najvyššej talianskej súťaže.





Dva góly Lazia strelil 22-ročný Keita Baldé, jeden zásah pridal srbský obranca Dušan Basta. Jediný gól "vlkov" dal z pokutového kopu skúsený taliansky reprezentant Daniele De Rossi..





AS Rím je v tabuľke Serie A na druhom mieste so ziskom 75 bodov, prvý Juventus má o deväť bodov viac. Lazio (67 b.) je štvrté.



Serie A - 34. kolo:



AS Rím - Lazio Rím 1:3 (1:1)



45. De Rossi (z pok. kopu) - 12. a 85. Keita Baldé, 50. Basta, 90. Rüdiger (AS Rím)







Bologna - Udinese Calcio



Cagliari - Pescara



Crotone - AC Miláno



Empoli - Sassuolo



FC Janov - Chievo Verona



Palermo - Fiorentina (všetky o 15.00)



Inter Miláno - Neapol (20.45)



Tabuľka Serie A:







2. AS Rím 34 24 3 7 75:31 75



3. Neapol 33 21 8 4 77:35 71



4. Lazio Rím 34 20 7 7 63:39 67



5. Atalanta 34 19 7 8 58:39 64



6. AC Miláno 33 17 7 9 50:37 58



7. Inter Miláno 33 17 5 11 63:42 56



8. Fiorentina 33 15 10 8 55:45 55



9. FC Turín 34 12 13 9 64:55 49



10. Sampdoria 34 12 10 12 42:42 46



11. Udine 33 12 7 14 43:44 43



12. Chievo Verona 33 11 5 17 36:52 38



13. Cagliari 33 11 5 17 46:64 38



14. Sassuolo 33 10 6 17 42:52 36



15. Bologna 33 9 8 16 31:49 35



16. FC Janov 33 7 9 17 32:57 30



17. Empoli 33 7 8 18 22:51 29



18. Crotone 33 6 6 21 28:53 24



19. Palermo 33 3 7 23 27:73 16



20. Pescara 33 2 8 23 32:74 14 - istý zostup