Video: Lazio strelilo sedem gólov, Škriniar videl červenú kartu

RÍM 7. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti Lazia Rím doma deklasovali hráčov Sampdorie Janov 7:3 v nedeľňajšom stretnutí 35. kola najvyššej talianskej súťaže.





Domácim nechcene pomohol slovenský reprezentant Milan Škriniar , ktorý za stavu 0:1 z pohľadu Sampdorie inkasoval červenú kartu za faul v pokutovom území na unikajúceho súpera..



Ciro Immobile navyše premenil následný pokutový kop. V ďalšom zápase Palermo remizovalo s Chievom Verona 1:1, a keďže Empoli zdolalo Bolognu 3:1, Sicílčania sa minimálne na rok rozlúčia s najvyššou súťažou.



Serie A - 35. kolo:



Udinese Calcio - Atalanta 1:1 (0:1)



53. Perica - 41. Cristante







Empoli - Bologna 3:1 (2:1)



5. Croce, 38. Pasqual, 47. A. Costa - 11. Verdi







FC Janov - Inter Miláno 1:0 (0:0)



70. Pandev, 89. Kondogbia (Inter)







Chievo Verona - Palermo 1:1 (0:0)



67. Pellissier (z pok. kopu) - 88. Goldaniga







Lazio Rím - Sampdoria Janov 7:3 (5:1)



19. a 70. Immobile (z pok. kopu), 2. B. Keita, 36. Hoedt, 38. F. Anderson (z pok. kopu), 45. De Vrij, 65. Lulič - 72. a 90. Quagliarella, 32. Linetty, ČK: 18. ŠKRINIAR (Sampdoria) za faul



Milan Škriniar (Sampdoria) hral do 18. min, vtedy dostal ČK a bol vylúčený.







Pescara - Crotone 0:1 (0:0)



71. Tonev, 77. Benali (Pescara) po druhej ŽK







Sassuolo - Fiorentina 2:2 (0:1)



73. Politano (z pok. kopu), 85. Iemmello - 37. Chiesa, 90.+ Bernardeschi, ČK: 72. G. Rodríguez (Fiorentina) po druhej ŽK







AC Miláno - AS Rím (20.45)



Tabuľka Serie A:



1. Juventus 35 27 4 4 71:23 85



2. Neapol 35 23 8 4 81:36 77



3. AS Rím 34 24 3 7 75:31 75



4. Lazio Rím 35 21 7 7 70:42 70



5. Atalanta 35 19 8 8 59:40 65



6. AC Miláno 34 17 8 9 51:38 59



7. Inter Miláno 35 17 6 12 63:44 56



8. Fiorentina 35 15 11 9 57:49 56



9. FC Turín 35 12 14 9 65:56 50



10. Sampdoria 35 12 10 13 45:49 46



11. Udine 35 12 8 15 44:49 44



12. Chievo Verona 35 12 6 17 39:54 42



13. Cagliari 35 12 5 18 48:67 41



14. Sassuolo 35 11 7 17 47:55 40



15. Bologna 35 10 8 17 36:52 38



16. FC Janov 35 8 9 18 34:59 33



17. Empoli 35 8 8 19 26:55 32



18. Crotone 35 7 7 21 30:54 28



19. Palermo 35 4 8 23 30:74 20 - istý zostup



20. Pescara 35 2 8 25 32:76 14 - istý zostup



