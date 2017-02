Video: Lakers prehrali o bod, LeBron siahal na triple-double

Ani 41 bodov Andrewa Wigginsa nepomohlo Minnesote k triumfu nad Clevelandom. LeBronovi Jamesovi chýbali iba dva doskoky k triple-double. Toronto....

NEW YORK 15. februára (WebNoviny.sk) - Ani 41 bodov Andrewa Wigginsa nepomohlo Minnesote k triumfu nad Clevelandom. LeBronovi Jamesovi chýbali iba dva doskoky k triple-double. Toronto ani v 11. zápase za sebou nenašlo spôsob, ako zdolať Chicago. Streleckú explóziu predviedol aj DeMarcus Cousins, 40 bodov a 12 doskokov lídra Sacramenta bolo základom tesného víťazstva v Los Angeles. Andrew Wiggins zaťažil 41 bodmi konto klubu, ktorý z neho v roku 2014 spravil draftovú jednotku, ale na zdolanie úradujúceho šampióna basketbalovej NBA Clevelandu to nestačilo.



LeBronovi Jamesovi chýbali iba dva doskoky, aby víťazstvo 116:108 na palubovke Minnesoty prikrášlil triple-double, 25 bodmi sa k nemu pridal Kyrie Irving a vydarený zápas má za sebou aj Channing Frye (21 bodov, 10 doskokov), ktorý by mal v zostave Cavaliers zaceliť dieru po zranenom Kevinovi Lovem. .



"Každého motivuje hrať proti nim. Myslím si, že zápas proti Clevelandu dokáže z každého dostať to najlepšie," konštatoval Wiggins. Timberwolves zaplatili za to, že dovolili hosťom strieľať z hry s úspešnosťou 51 percent, inkasovali až 13 trojok.







Toronto ani v 11. zápase za sebou nenašlo spôsob, ako zdolať Chicago. V utorok podľahlo na palubovke Bulls 94:105. Z Douga McDermotta sa stáva špecialista na jediný kanadský tím v súťaži, v ostatných štyroch vzájomných súbojoch má priemer 24 bodov pri 62-percentnej streľbe z poľa. "Neviem, v čom to je, ale dúfam, že sa to tak skoro neskončí," komentoval s 20 bodmi najlepší strelec Chicaga. Raptors naposledy zdolali Bulls na Silvestra 2013.







Streleckú explóziu predviedol aj DeMarcus Cousins, 40 bodov a 12 doskokov lídra Sacramenta bolo základom tesného víťazstva 97:96 v Los Angeles nad Lakers. Cousins sa postaral o desať záverečných bodov Kings v zápase, ktorého hrdinom sa mohol stať domáci náhradník Lou Williams, keby trafil trojku spolu s klaksónom.







Sumáre:



Chicago - Toronto 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)



Najviac bodov: McDermott 20, Jimmy Butler 19 (12 asistencií), Gibson 14 - Lowry 22, DeRozan 18, Powell 13



Minnesota - Cleveland 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)



Najviac bodov: Wiggins 41, Towns 26, Dieng 12 (10 doskokov) - L. James (14 asistencií) a Irving po 25, Frye 21 (10 doskokov)



Los Angeles Lakers - Sacramento 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)



Najviac bodov: Lou Williams 29, Randle 11, Nick Young 10 - Cousins 40 (12 doskokov), McLemore a Collison po 13