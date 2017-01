Video: Laine má otras mozgu po tvrdej zrážke s McCabeom

WINNIPEG 8. januára (WebNoviny.sk) - Osemnásťročný Patrik Laine z Winnipegu Jets v sobotňajšom stretnutí zámorskej hokejovej NHL proti Buffalu Sabres utrpel otras mozgu.



Mladý Fín vo vysokej rýchlosti tvrdo narazil do pevne stojaceho obrancu Buffala Jaka McCaba a duel napokon nedohral. Laine sa síce objavil na nedeľňajšom tréningu Jets, ale svojich spoluhráčov sledoval iba z lavičky. Momentálne nie je známa dĺžka jeho rekonvalescencie.



"Keď zmiznú symptómy, začneme postupne zvyšovať jeho tréningovú záťaž a až potom ho uvidíme späť na ľade," uviedol hlavný tréner Paul Maurice, ktorý si nemyslí, že by bodyček súperovho obrancu bol zákerný. "Obaja sa zrazili hlavami a pre nášho hráča to dopadlo horšie. Bol to tvrdý súboj, ktorý vyplynul z hry, nebolo na ňom nič zákerné. Laine nás dnes bol podporiť na tréningu a mal pomerne dobrú náladu," povedal 49-ročný kouč.



Rodák z Tampere v jeho premiérovej sezóne v zámorskej profilige nastúpil zatiaľ v 41 stretnutiach, v ktorých získal 36 bodov za 21 gólov a 15 asistencii. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky NHL.