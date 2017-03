Video: Kvalifikant Pospisil sa v Indian Wells postaral o senzáciu, vyradil svetovú jednotku Murrayho

INDIAN WELLS 12. marca (WebNoviny.sk) - Kanadský tenisový univerzál Vasek Pospisil sa postaral o to, že britský líder svetového rebríčka vo dvojhre Andy Murray ani na dvanásty pokus nezíska svoj premiérový titul na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open na tvrdom povrchu v kalifornskom Indian Wells.



Pospisil premenil štvrtý mečbal .



Finalistu ročníka 2009 vyradil v sobotu už v 2. kole za 111 minút 6:4, 7:6 (5). Od stavu 2:4 predviedol Pospisil priebežný obrat na 6:4, 2:0 a nepykal za to, že favorita ešte pustil do tajbrejku. V ňom najprv odskočil minibrejkom na 3:1 a potom od stavu 3:2 unikol na 6:2, premenil štvrtý mečbal.



"Samozrejme, nejaké tie rozptyľujúce myšlienky mi preleteli hlavou. Najmä v druhom sete. Nie je každodennou záležitosťou blížiť sa k triumfu nad svetovou jednotkou," uznal podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Pospisil, ktorý predvlani zabodoval v areáli Tennis Garden v lokalite Coachella Valley vo štvorhre po boku domáceho Jacka Socka.





"Ak by som mal vybrať niekoľko skvelých okamihov vo svojej kariére, tento by k nim nepochybne patril. Je úžasné zdolať jednotku renkingu a niekoho natoľko renomovaného ako Andy," povedal kvalifikant Pospisil, ktorý absolvoval už štvrtý duel na tomto podujatí, Murray úvodný, keďže na 1. kolo mal voľno.



Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray triumfoval na predchádzajúcich dvoch podujatiach s takýmto štatútom (Šanghaj a Paríž-Bercy 2016), hetrik nezavŕši.



Sklamaný Murray ocenil kvality súpera



Dvadsaťšesťročný Pospisil bol pred troma rokmi 25. v hodnotení, momentálne však figuruje až na 129. priečke. Zverenec Austrálčana Marka Woodforda bude v pondelok v 3. kole hrať so Srbom Dušanom Lajovičom. Proti 29-ročnému rodákovi zo škótskeho Dunblane Murraymu znížil v bilancii zo vzájomných súbojov na 1:4.



Murray netajil sklamanie a zároveň ocenil kvality premožiteľa: "Dnes mi to príliš nešlo na podaní, čo teda nepomohlo. V druhom sete súper začal hrať ešte agresívnejšie. Dopriaval som si slušné pozície pri obhodeniach, ale nejaké som nepotriafal. Vasek vyrukoval s niekoľkými naozaj dobrými reflexívnymi volejmi v dôležitých okamihoch."



Indian Wells - dvojhra - 2. kolo:



Vasek Pospisil (Kan.) - Andy Murray (V. Brit.-1) 6:4, 7:6 (5) za 111 minút



