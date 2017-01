Video: Kuckov gól nasmeroval AC do štvrťfinále Coppa Italia

Slovenský reprezentant Juraj Kucka bol strojcom postupu futbalistov AC Miláno do štvrťfinále Talianskeho pohára, vo štvrtkovom osemfinále hranom....

RÍM 13. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Juraj Kucka bol strojcom postupu futbalistov AC Miláno do štvrťfinále Talianskeho pohára, vo štvrtkovom osemfinále hranom na jeden zápas v 61. min vyrovnal na 1:1.



Kucka si nabehol na prízemný center Giacoma Bonaventuru naprieč šestnástkou a z pomerne ostrého uhla prekonal Joa Harta. Na ihrisku strávil 79 minút, vystriedal ho Chorvát Mario Pašalič. Rossoneri doviedli zápas do víťazného a postupového konca, dve minúty po Kuckovi sa presadil aj Bonaventura.



Hostia dohrávali bez vylúčeného Antonia Barrecu. Vo štvrťfinále čaká na AC ďalší turínsky klub, obhajca trofeje a úradujúci šampión. Súboj je na programe 25. januára v Turíne.



Výsledok štvrtkového stretnutia osemfinále Talianskeho pohára



- hralo sa na jeden zápas



AC Miláno - FC Turín 2:1 (0:1) - do štvrťfinále postúpil AC Miláno



Góly: 61. Juraj Kucka. 63. Bonaventura - 27. Belotti