Video: Kučerov sa blysol hetrikom, skóroval aj Gáborík

NEWARK 28. februára (WebNoviny.sk) - Marián Gáborík strelil svoj siedmy gól v sezóne, ale králi v predĺžení neuspeli. Predĺženie rozhodlo aj o víťazovi zápasu medzi diablami a Montrealom. Hviezdou bleskov bol Nikita Kučerov, ktorý sa blysol hetrikom a jeho tím zdolal Ottawu.V bránke Tampy nedostal príležitosť Peter Budaj, ktorého len v nedeľu vytrejdovali z Los Angeles. Deväť zápasov a 27 dní trvalo slovenskému hokejistovi Mariánovi Gáboríkovi, kým sa opäť zapísal do tabuľky produktivity v NHL. V pondelkovom súboji Minnesota - Los Angeles Gáborík strelil gól, pridal aj asistenciu, ale hosťom to na výhru nestačilo.



Domáci zvíťazili 5:4 po predĺžení, keď v dvanástej sekunde 5-minútového nadstavenia rozhodol fínsky útočník Mikael Granlund. Cez útočnú modrú sa predral pomedzi Jeffa Cartera a Anžeho Kopitara a parádnu akciu zakončil blafákom do forhendu. .



Gáborík, ktorý v sobotňajšom zápase proti Anaheimu sedel iba na tribúne, najprv v 9. min obkorčuľoval bránku Wild a naservíroval puk voľnému Nickovi Shoremu na prvý gól zápasu. Shore skóroval po 21 zápasoch. Na začiatku tretej tretiny slovenský krídelník zasa bezpečne premenil prihrávku od Trevora Lewisa, z dobrej pozície nakorčuľovaný pred bránkou poslal hostí do priebežného vedenia 4:3.







Gáborík sa dostal na 15 bodov v aktuálnej sezóne so 7 gólmi a 8 asistenciami. Lenže potom ešte prišlo vyrovnanie Jasona Zuckera a už spomenuté rozhodnutie Granlunda. Minnesota má na čele Západnej konferencie 3-bodový náskok pred Chicagom, Los Angeles je na deviatej priečke 2 body za St. Louis.







V súboji Tampa Bay - Ottawa (5:1) sa hetrikom zaskvel ruský útočník domácich Nikita Kučerov, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Navyše, Kučerov skóroval trikrát za sebou v rozpätí 14:09 min druhej tretiny a všetky góly dosiahol pri početnej výhode svojho tímu. Stal sa len tretím hráčom v klubovej histórii Lightning, ktorý si pripísal klasický hetrik po Chrisovi Kontosovi a Martinovi St. Louisovi.







Kučerov má z 54 zápasov v tejto sezóne už 58 bodov za 26 gólov a 32 asistencií a v tabuľke produktivity celej súťaže uzatvára prvú desiatku. V bránke Tampy nedostal príležitosť Peter Budaj, ktorého len . Iba 22-ročný Rus Andrej Vasilevskij, zrejme nová jednotka "bleskov", si pripísal 39 zákrokov a skvelú úspešnosť 97,5%.



Sumáre NHL:



New Jersey - Montreal 3:4 po predĺž. (1:0, 0:0, 2:3 - 0:1)



20. Palmieri (Zajac), 43. J. Moore (Blandisi, Severson), 48. Zajac (Wood, Palmieri) - 43. A. Radulov (Jemelin, Petry), 49. Pacioretty (Beaulieu, A. Radulov), 60. Pacioretty (S. Weber, A. Radulov), 63. Galchenyuk (S. Weber, A. Radulov)







Tampa Bay - Ottawa 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)



22. Point, 26. Kučerov (Hedman, Drouin), 31. Kučerov (Drouin, T. Johnson), 40. Kučerov (Hedman, Drouin), 51. Coburn (Kučerov, T. Johnson) - 7. Turris (E. Karlsson, Hoffman)







Minnesota - Los Angeles 5:4 po predĺž. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)



13. Niederreiter (Spurgeon, White), 25. Schroeder (Stewart), 34. White (E. Staal), 48. Zucker (Graovac, Schroeder), 61. Mikael Granlund (Spurgeon, Koivu) - 9. Shore (GÁBORÍK, Muzzin), 16. Pearson, 32. Muzzin (Dowd, King), 42. GÁBORÍK (Shore, Lewis)



Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 14:59 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 1 zblokovaná strela