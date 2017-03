Video: Kováčika knokautoval Sparťan Nedomlel, pomstil sa víťazným gólom

PRAHA 15. marca (WebNoviny.sk) - V pondelkovom prvom zápase štvrťfinále play-off českej hokejovej extraligy medzi Spartou Praha a Kometou Brno sa skúsený slovenský obranca Jozef Kováčik z tímu hostí stal obeťou škaredého ataku domáceho bitkára Richarda Nedomlela.Ako po zápase bek spod Tatier priznal, niekoľko desiatok sekúnd bol poriadne "mimo". "Stratili sme puk, takže som cúval dozadu. Bol som k nemu otočený chrbtom a schytal úder do hlavy. To je všetko, na čo si spomínam. Ak by som to aspoň trochu čakal, nevyzeral by tak otrasne," ozrejmil Jozef Kováčik pondelkový incident, za ktorý Nedomlel zo Sparty dostal trest do konca zápasu a neskôr aj dištanc na tri stretnutia. .Kometa pondelkový zápas vyhrala 3:2 a o deň neskôr absolvovala v Prahe aj druhý duel proti Sparte. A jeho hrdinom sa nestal nik iný ako Jozef Kováčik. Zápas sa skončil v riadnom hracom čase nerozhodne 2:2, v predĺžení od modrej vyslal delovku práve slovenský obranca a ukončil stretnutie. "Mám z toho veľkú radosť, ale nie je to len o mne, no o celom tíme," poznamenal skromne Kováčik.Brno zvládlo obe stretnutia na ľade favorita, v domácom prostredí teraz môže tieto úspechy potvrdiť a spečatiť postup do semifinále. "Z dvoch víťazstiev sa chvíľu tešíme, ale po príchode domov už musíme myslieť na tretí duel série. Vedieme 2:0, ale na postup potrebujeme štyri víťazstvá. Nehráme so slabým súperom, proti nám stojí Sparta! Vieme, čo predvádzala celú sezónu, ako hrala v Lige majstrov. Nič nesmieme podceniť," poznamenal slovenský zadák.