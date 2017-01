Video: Kouč o 52-bodovom Butlerovi: Fenomenálny Slabé slovo

NEW YORK 3. januára (WebNoviny.sk) - Bez Rajona Ronda, ktorého ďalšia budúcnosť je v týchto dňoch vážne na pretrase, a Dwyana Wada absentujúceho pre mierny opuch ľavého kolena, vzal Jimmy Butler na svoje plecia zodpovednosť za Chicago v pondelňajšom zápase basketbalovej NBA proti Charlotte a výsledok bol ohromujúci.



Dvadsaťsedemročný krídelník nastrieľal 52 bodov, pridal 12 doskokov, 6 asistencií, 3 zisky premenil 15 z 24 striel, 21 z 22 trestných hodov a stal sa ôsmym hráčom v tomto ročníku s pokorenou 50-bodovou métou. Bulls zvíťazili 118:111. "Je slabé slovo povedať, že bol fenomenálny," skonštatoval podľa AP tréner Fred Hoiberg. "Len som hral basketbal. Ani som netušil, koľko bodov mám na konte," pridal hrdina večera, ktorý za vlastným kariérnym maximom zo 14. januára 2016 zaostal o jediný bod.



Stratil šesť lôpt, iba 6 z 24 jeho zakončení v zápase proti Washingtonu skončilo v koši, líder Houstonu James Harden však napriek tomu dosiahol ako prvý hráč v klubovej histórii tretie triple-double za sebou a celkovo deviate v ročníku. "Krásne na tom celom je, že keď mi to nepadá, mám okolo seba hráčov, ktorí to vedia kompenzovať," podotkol zvyčajný líder Rockets (v pondelok 23 bodov, 10 asistencií, 10 doskokov) mysliac najmä na 31-bodového náhradníka Erica Gordona.







Sumáre:



Cleveland - New Orleans 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)



Najviac bodov: L. James 26, Frye 14 - A. Davis (17 doskokov) a Hield po 20, Jrue Holiday 11 (13 asistencií)



Milwaukee - Oklahoma City 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)



Najviac bodov: Antetokunmpo 26 (10 doskokov), J. Parker 19, Monroe 15 - Westbrook 30, Adams 20, Oladipo 18



Brooklyn - Utah 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)



Najviac bodov: T. Booker 17 (15 doskokov), B. Lopez 14, Whitehead 12 - Hayward 30, Gobert (16 doskokov), Hood a Mack po 15



New York - Orlando 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)



Najviac bodov: C. Anthony 19, Rose 18, C. Lee 14 - Meeks 23 (6 trojok), A. Gordon a Ibaka po 22



Houston - Washington 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)



Najviac bodov: E. Gordon 31 (6 trojok), Harden 23 (10 doskokov, 10 asistencií), Harrell 14 - Beal 27 (5 trojok), Wall 18 (12 asistencií), Gortat 13 (14 doskokov)



Chicago - Charlotte 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)



Najviac bodov: J. Butler 52 (12 doskokov), Mirotič 12, McDermott 11 - K. Walker 34 (6 trojok, 11 doskokov), Batum 19, Lamb 15



Golden State - Denver 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)



Najviac bodov: K. Thompson 25, Stephen Curry 22, Durant 21 - W. Chandler a Jokič (13 doskokov) po 21, Gallinari 19



Los Angeles Clippers - Phoenix 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)



Najviac bodov: Redick 22, Jamal Crawford 18, Felton 16 - Warren 24, Bledsoe 22, D. Booker 13