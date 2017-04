Video: Kouč Doc Rivers dosiahol 800. výhru, Clippers zdolali Lakers

NEW YORK 2. apríla (WebNoviny.sk) - Víťazstvo v NBA s poradovým číslom osemsto pripravili pre svojho trénera Doca Riversa v sobotu basketbalisti Los Angeles Clippers, keď v mestskom derby zdolali Lakers 115:104.Päťdesiatpäťročný Američan sa stal pätnástym koučom v histórii ligy, ktorý dosiahol na túto métu. Medzi aktívnymi kormidelníkmi je druhý za Greggom Popovichom zo San Antonia (1146). ."Ako tréner som sa najviac naučil vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť s hráčmi aj sám so sebou. Ako mladý kouč máte tendenciu reagovať prehnane a hneď všetko meniť. Naučil som sa nelámať si nad všetkým hlavu," poznamenal rodák zo Chicaga, ktorý svoj dosiaľ najväčší úspech v kariére dosiahol v roku 2008, keď priviedol Boston k titulu v NBA. Kariéru na lavičke odštartoval v Orlande.V boji poslednú miestenku do play-off Západnej konferencie ôsmy Portland zvíťazil nad Phoenixom 130:117 a dostal sa na vyrovnanú bilanciu 38-38. Vo zvyšku základnej časti majú Trail Blazers všetko vo svojich rukách, ich jediný konkurent Denver (35-40) na deviatej pozícii opäť viac zaostáva a navyše ťahá sériu troch prehier.

Sumáre NBA

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)Najviac bodov: Griffin 36, Paul 29 (12 asistencií), Redick 19 – Nwaba 19, Ingram 18, Th. Robinson 16Chicago – Atlanta 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)Najviac bodov: J. Butler 33, Rondo 25 (11 doskokov), Valentine 13 – Schröder 29, T. Hardaway ml. 20, Ilyasova a D. Howard (12 doskokov) po 13Brooklyn – Orlando 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)Najviac bodov: B. Lopez 30, T. Booker 23, Kilpatrick 15 – Vučevič 27 (11 doskokov), A. Gordon 22 (15 doskokov), E. Payton (11 doskokov, 11 asistencií) a Fournier po 20Minnesota – Sacramento 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)Najviac bodov: Wiggins 32, Towns 26 (11 doskokov) – Hield 22, Lawson 21 (11 asistencií), Galloway 17Portland – Phoenix 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)Najviac bodov: Lillard 31, McCollum 29 (5 trojok), E. Turner 18 – D. Booker 31, Warren 25, Chriss 19 (13 doskokov)