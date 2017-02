Video: Koniec série prehier Charlotte, brooklynská pokračuje

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - Kemba Walker, Nicolas Batum a Marco Belinelli každý 17-bodmi priložili ruku k dielu a ich Charlotte zastavilo sériu prehier v NBA na siedmich. Hornets zdolali Brooklyn 111:107 a dosiahli prvé víťazstvo od 21. januára, keď si takisto poradili s Nets.Tí naďalej ťahajú negatívnu šnúru, nevyhrali už desať zápasov bez prerušenia, zatiaľ naposledy sa tešili 20. januára v New Orleans. "Už sme to potrebovali. Domácu palubovku si treba chrániť, zvládli sme to," vydýchol si krídelník Nicolas Batum podľa espn.com.



Dvojciferný počet bodov dosiahlo napokon až sedem hráčov Charlotte. Hostia sa pripravili o lepší výsledok aj 18 stratenými loptami. "Straty nás zabíjajú, pretože súper má po nich ľahkú cestu ku košu. Všetci hovoria o obrane, ale ja si myslím, že ak chceme obmedziť straty, musíme začať v útoku," tvrdí chorvátsky krídelník Nets Bojan Bogdanovič. .



Houston viedol v domácom zápase s Orlandom už o 23 bodov a napokon nepripustil drámu, hoci Serge Ibaka v záverečnej štvrtine znížil na rozdiel deviatich. Rockets aj zásluhou 25 bodov a 13 asistencií Jamesa Hardena dotiahli súboj do víťazného konca - 128:104.



Najtesnejší výsledok sa v utorok zrodil v Dallase, kde sa C.J. McCollum 32 bodmi postaral o výhru Portlandu 114:113. Posledné dva boli víťazné, dosiahol ich v záverečnej sekunde súboja odvážnym prienikom cez stred ihriska, ktorým odpovedal na trojku 25-bodového Dirka Nowitzkého. "Dostal som loptu a hneď som vedel, že s ňou pôjdem priamo na kôš. Usiloval som sa dostať sa s ňou do mojej obľúbenej pozície na čiaru trestného hodu," priblížil hrdina stretnutia.







Sumáre:



Charlotte - Brooklyn 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)



Najviac bodov: K. Walker, Batum a Belinelli po 17 - Bogdanovič 22, B. Lopez 20, Joe Harris 12



Houston - Orlando 128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)



Najviac bodov:Harden 25 (13 asistencií), Ariza 20, E. Gordon 18 - Ibaka 28, Fournier 21, Vučevič 14 (19 doskokov)



Dallas - Portland 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)



Najviac bodov:H. Barnes 26, Nowitzki 25, Matthews 23 - McCollum 32, Lillard 29, Mason Plumlee (15 doskokov) a Aminu (11 doskokov) po 12