Video: Kohúti si triumfom nad Evertonom vytvorili nový klubový rekord

LONDÝN 6. marca (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino priznal, že je hrdý na svoje mužstvo, ktoré nedeľňajším triumfom 3:2 nad Evertonom dosiahlo klubový rekord - rekordné deviate víťazstvo v Premier League na domácej pôde za sebou. Tottenham nazbieral v doterajšom priebehu PL dovedna 56 bodov a patrí mu v súčasnosti 2. miesto.



"Je to ďalší fantastický úspech pre moje mužstvo. Som na to veľmi hrdý. Táto skupina mladých hráčov tvorí históriu a verte mi, je to len začiatok dobrých vecí, ktoré v budúcnosti prídu. Som veľmi šťastný a hrdý, že sme prekonali klubový rekord," povedal pre BBC Sport 45-ročný Argentínčan. .









"Kohútov" opäť strelecky potiahol kanonier Harry Kane, ktorý sa presadil dvakrát. Dvadsaťtriročný zakončovateľ v tejto sezóne zaznamenal už 19 ligových zásahov. Navyše, v tomto kalendárnom roku nasúkal v 12 súťažných vystúpeniach 14 gólov. Podľa Pochettina je za Kanovou dobrou formou najmä trvdá práca.



"Myslím si, že sviežo vyzerá preto, že veľa trénuje. Niektoré herné nácviky dupľuje a správa sa veľmi profesionálne. Keď veľa spíte a jete, no zabudnete trénovať, stučniete a budete ako ja. Nesmiete poľaviť, musíte byť vytrvalí a trénovať. Harry sa zameriava iba na tréning a starostlivosť o seba a toto je výsledok," doplnil Mauricio Pochettino.



Mimochodom, niekdajší obranca dosiahol v nedeľu v pozícii trénera jubilejný 100. triumf v Premier League - 77 dosiahol na lavičke Tottenhamu, zvyšných 23 počas pôsobenia v Southamptone.