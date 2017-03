Video: Kližan v Acapulcu dohral, podľahol Djokovičovi

Kližan v druhom sete viedol aj 4:2

ACAPULCO 1. marca (WebNoviny.sk) - Srbský nedávny líder svetového rebríčka Novak Djokovič zvíťazil nad slovenským tenistom Martinom Kližanom 6:3, 7:6 (4) v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 Abierto Mexicano Telcel v mexickom Acapulcu.Stretnutie trvalo 94 minút a víťaz v tajbrejku druhého setu premenil prvý mečbal. Djokovič v prvom dejstve čelil štyrom brejkbalom Kližana, v druhom pustil slovenského súpera do náskoku 4:2, 5:4 aj 6:5, ale v tajbrejku napokon získal zápas pre seba.Zverenec Mariána Vajdu Djokovič predtým naposledy bol v turnajovej akcii .Neskôr počas prvého februárového týždňa Djokovič prispel jedným singlovým bodom k triumfu Srbov 4:1 nad Rusmi v Niši v osemfinálovom 1. kole Davisovho pohára 2017 reprezentačných družstiev mužov. "Vždy je náročné dostať sa cez 1. kolo na turnaji. So svojou hrou som však spokojný, najmä v prvom sete. Dúfam, že v tom budem pokračovať," cituje Djokoviča AP.Druhý muž terajšieho hodnotenia Djokovič hrá na podujatí v Acapulcu vôbec po prvý raz, na základe voľnej karty a je jednotkou "pavúka". V osemfinálovom 2. kole si zmeria sily s úspešným z duelu Juan Martín Del Potro (Arg.) - Frances Tiafoe (USA). Šampión z Acapulca si odnesie 500 bodov do hodnotenia a prémiu 321 900 amerických dolárov pred zdanením.Dvadsaťdeväťročný Djokovič vedie v bilancii zo vzájomných duelov s 27-ročným Petržalčanom Kližanom, 62. v počítačovom poradí, 3:0. Opakovane sa presadil predvlani na "harde": v marci v americkom Miami na Floride (6:0, 5:7, 6:1) a v októbri v čínskom Šanghaji (6:2, 6:1).Srb má na konte 759 zápasových úspechov vo dvojhre, o tri zaostáva za historickou desiatou pozíciou v tzv. Open Ere, na ktorej figuruje Američan Pete Sampras. V Acapulcu bude prvým aktérom z Top 2 od sezóny 2001, keď získal miestny titul vtedajší líder hodnotenia Gustavo Kuerten z Brazílie. Ak sa do finále prebojujú dvaja najvyššie nasadení, bude to jubilejný 50. súboj Djokoviča a Nadala (26:23).Novak Djokovič (Srb.-1) - 6:3, 7:6 (4) za 94 minút