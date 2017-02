Video: Kings sa opäť tešili z výhry, Budaj pokryl 36 striel

Hokejisti Los Angeles po troch zápasoch bez streleného gólu v riadnom hracom čase až šesťkrát skórovali vo štvrtok na ľade Floridy a triumfovali....

NEW YORK 10. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles po troch zápasoch bez streleného gólu v riadnom hracom čase až šesťkrát skórovali vo štvrtok na ľade Floridy a triumfovali tam 6:3.



Slovenský brankár Peter Budaj kryl 36 striel domácich a vďaka 92,3-percentnej úspešnosti dosiahol 26. víťazstvo v tomto ročníku NHL. Hviezdou stretnutia bol jeho štvorbodový spoluhráč Jeff Carter..



"Mám radosť, že mi to tam padá a pomáham tímu víťaziť," skonštatoval 32-ročný kanadský center, ktorý sa zaskvel dvoma gólmi aj asistenciami. Potešilo ho, že Kings na ich pomery strelecky explodovali. "Je to pekné, lebo sa nám to nestáva často, keďže tradične dávame málo gólov."



Tatar s Jurčom sa nepresadili



Najlepší tím celej súťaže Washington splnil úlohu favorita víťazstvom 6:3 nad posledným tímom Východnej konferencie Detroitom. Pre Capitals, ktorí triumfovali aj bez bodového príspevku svojej najväčšej hviezdy Alexandra Ovečkina, to bolo piate víťazstvo v sérii a jedenáste v neprerušenom slede na vlastnom ľade. V drese hostí sa nepresadili slovenskí Tomášovia Tatar s Jurčom. Washington s 82 bodmi kraľuje NHL.



"Lepší pocit by som mal po víťazstve 5:0, ale to sa nebude rodiť v každom zápase. Detroit má dobrý tím, ktorý hrá rýchlo a vie si vypracovať šance. Aj keď sa to skončilo 6:3, bolo to vyrovnanejšie, ako ukazuje konečné skóre. Dobrý zápas," skonštatoval trojbodový útočník Nicklas Bäckström.



Chára nenastúpil pre chorobu



Boston prvý raz z pozície hlavného trénera viedol Bruce Cassidy, ktorý v utorok nahradil vo funkcii odvolanú klubovú legendu Claudea Juliena, a Bruins hneď zdolali finalistu uplynulého ročníka Stanleyho pohára San Jose Sharks 6:3. Kapitán Zdeno Chára nenastúpil pre chorobu.



"Cítim sa skvele," skonštatoval Cassidy. "Boli to rušné dva či tri dni, takže teraz môžem pokojne spať. Zajtra však nadíde nový deň, vrátime sa do práce a uvidíme, či môžeme stavať na tomto víťazstve," doplnil nový kouč, ktorého štyrmi bodmi potešil Patrice Bergeron. Český talent David Pastrňák skóroval dvakrát.







Boston - San Jose 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)



1. Backes (Krug, Krejčí), 16. P. Bergeron (Backes, Carlo), 18. Pastrňák (P. Bergeron), 34. Schaller (Riley Nash, Moore), 40. Pastrňák (P. Bergeron, Marchand), 60. Marchand (P. Bergeron, Backes) - 8. J. Thornton (Hertl), 22. Braun (Couture, Marleau), 58. Meier (J. Ward, Hertl)







Buffalo - Anaheim 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)



27. Eichel (Okposo, OReilly), 59. Ristolainen (Justin Bailey, Reinhart) - 20. Perry, 41. Rakell (Perry, H. Lindholm), 46. Vermette (Montour, H. Lindholm), 51. Perry (Rakell, Fowler), 60. Cogliano (Kesler, L. Shaw)







Columbus - Vancouver 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



1. D. Sedin (Markus Granlund, H. Sedin), 29. L. Eriksson (D. Sedin, H. Sedin), 51. Megna (Stecher, Edler)







New York Rangers - Nashville 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)



29. Grabner (Hayes), 35. J.T. Miller (Hayes), 46. Kreider (Zuccarello, Zibanejad), 56. J.T. Miller (McDonagh, Hayes) - 17. McLeod (Subban, Watson), 24. Järnkrok (Fisher, Subban), 58. Josi (Johansen, Ellis)







Philadelphia - New York Islanders 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



13. Simmonds (Gostisbehere, Voráček) - 17. Lee (Tavares, Strome), 23. Chimera (Ladd, Seidenberg), 42. Cizikas (J. Boychuk)







Washington - Detroit 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)



6. M. Johansson (Kuznecov, J. Williams), 19. B. Connolly (Eller, Alzner), 22. Oshie (Carlson, Nicklas Bäckström), 45. Carlson (Oshie), 55. Oshie (Nicklas Bäckström, M. Johansson), 59. Nicklas Bäckström (Beagle) - 14. Athanasiou (Sproul, Vanek), 17. Athanasiou (Vanek), 42. Zetterberg (Mantha, Nyquist)



Tomáš Tatar 16:37 min, 1 strela, Tomáš Jurčo (obaja Detroit) 9:21 min, -1 bod







Florida - Los Angeles 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)



13. J. Jokinen (Bjugstad, Trocheck), 52. Marchessault (Sgarbossa, J. Jokinen), 60. Barkov (Jágr, Huberdeau) - 2. D. Brown (Martinez, J. Carter), 9. J. Carter (Pearson), 15. Toffoli (Doughty, J. Carter), 25. Pearson (D. Brown), 25. King (Lewis, LaDue), 38. J. Carter (Pearson, McNabb)



Marián Gáborík 11:02 min, 3 strely, 2 tr. min, Peter Budaj (obaja LA) odchytal celý zápas a kryl 36 striel







Ottawa - Dallas 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)



15. Phaneuf (Pageau), 18. Kelly, 47. Mark Stone (Dzingel, Ceci) - 32. Roussel (Faksa, Jordie Benn), 37. Jamie Benn (Lindell)







Toronto - St. Louis 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



39. Rielly (W. Nylander, Kadri) - 5. Berglund (Pääjärvi, Schwartz), 61. Tarasenko (Lehterä, Shattenkirk)







Arizona - Montreal 4:5 po predĺžení (0:2, 3:0, 1:2 - 0:1)



34. Dvorak (M. Domi, Ekman-Larsson), 36. M. Domi (Holland, C. Murphy), 37. Goligoski (Martinook), 56. Dvorak (Doan, Goligoski) - 1. Pacioretty (Danault, Petry), 14. A. Markov (McCarron, Carr), 43. Pacioretty (A. Markov, Petry), 50. Radulov (Danault, Pacioretty), 63. Galchenyuk (Pacioretty)







Colorado - Pittsburgh 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)



57. Landeskog (MacKinnon, Rantanen) - 5. Kessel (Matt Cullen), 24. Hörnqvist (Kessel, J. Schultz), 39. Hörnqvist (J. Schultz), 60. Kunitz (Matt Cullen)