Video: Kings s druhým výpraskom, Budaj inkasoval päť gólov

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - Štyria slovenskí hokejisti vo dvoch tímoch sa v utorkových zápasoch NHL bodovo nezviditeľnili a ich mužstvá zaznamenali prehry. Druhý výprask 0:5 na ľade súpera po sebe utŕžili hokejisti Los Angeles s Petrom Budajom v bránke. Po neúspešnej nedeli vo Washingtone ich tentoraz oznámkovali päťkou v Tampe.



Tretia hviezda uplynulého týždňa Budaj tentoraz dochytal stretnutie, ale s chabým vysvedčením: 16 zákrokov z 21 striel a úspešnosťou zásahov 76,2%. Portál NHL pripomína, že Budaj inkasoval deväťkrát vo dvoch zápasoch, pričom predtým si trikrát zo štyroch stretnutí pripísal shutout. Útočník Marián Gáborík počas necelých 16 minút na ľade dvakrát vystrelil a ukončil súboj s 1 mínuskou. .



"Začiatok sme mali dobrý. Ak by sme skórovali v prvých piatich - desiatich minútach, mohol to byť iný zápas. Prehrali sme aj preto, že sme dostali päť gólov druhýkrát po sebe," uviedol slovinský kapitán Los Angeles Anže Kopitar. Poslednému tímu vo Východnej konferencii Tampe pomohol k hladkému víťazstvu dvojgólový strelec Nikita Kučerov a 28 zákrokmi a prvým shutoutom v sezóne brankár Ben Bishop. "Boli sme pevní v defenzíve a nebezpeční vpredu. Premieňali sme šance, čo sa nám v predchádzajúcich zápasoch nedarilo," uviedol Bishop na webe NHL.



Tampa sa bodovo dotiahla na Detroit



Tampa sa bodovo dotiahla na Detroit, ktorý prehral doma s Columbusom 2:3 po predĺžení. Rozhodol svojím desiatym gólom v sezóne mladý obranca hostí Seth Jones. Slováci v drese Detroitu Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo si obaja pripísali po jednej strele na bránku. "Je pekné zakončiť posledný trip do starej haly Detroitu víťazným gólom. Samozrejme, zo všetkého najdôležitejšie sú dva body," vyhlásil Jones. Hráči Red Wings sa v novej sezóne presťahujú z Joe Luis Areny do Little Caesars Areny. "Potrebujeme dobré výsledky. Potrebujeme získavať body a nielen jeden," stručne zhodnotil tesnú prehru tréner Detroitu Jeff Blashill.



Dvadsaťročný fínsky útočník a zároveň tohtosezónny nováčik Mikko Rantanen bol hlavnou hviezdou súboja Colorado - Montreal (4:0). Na hladkej výhre posledného tímu tabuľky NHL sa podieľal hetrikom, svojím prvým v slávnej profilige. Hostia prehrali štvrtýkrát v rade, zatiaľ čo domáci si pripísali druhé víťazstvo v sérii prvýkrát od 19., resp. 21. novembra. Predtým v sobotu zdolali Winnipeg 5:2, čím ukončili 9-zápasovú sériu prehier.



Na plný plyn šli hokejisti Washingtonu



Na plný plyn naďalej šliapu hokejisti Washingtonu. Víťazstvo 5:0 nad hráčmi Caroliny je pre nich desiatym domácim v sérii, brankár Braden Holtby sa na ňom podieľal 23 zákrokmi a siedmym shutoutom sezóny sa dotiahol na lídra tejto štatistiky Petra Budaja. Celkovo Holtby zaokrúhlil počet zápasov bez inkasovaného gólu v NHL na tridsať.



"Naši brankári nás ťahajú celú sezónu. Je príjemné hrať v takejto skvelej atmosfére, keď sa tímu darí a utvorila sa výborná partia," uviedol švédsky útočník Capitals Marcus Johansson, ktorý v zápase zaznamenal gól aj asistenciu. Obhajca Prezidentskej trofeje Washington aktuálne má na konte už 80 bodov a na čele Východnej konferencie náskok 7 bodov pred Columbusom. Na Západe najlepšia Minnesota má o 5 bodov menej ako Washington.







Pittsburgh - Calgary 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0, 0:1)



46. Kunitz (Crosby, Letang), 56. Guentzel (Cole) - 37. Ferland, 39, Frolík (M. Tkachuk, Backlund), rozhodujúci nájazd Versteeg







Tampa Bay - Los Angeles 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)



8. Drouin, 27. Kučerov (Namestnikov, Šustr), 32. Dumont (J. T. Brown, Hedman), 39. Kučerov (Namestnikov, Witkowski), 54. Coburn (Drouin, Vermin)



Marián Gáborík odohral 15:52 min, 2 strely, 2 "hity", 2 trestné minúty, 1 mínuska, Peter Budaj (obaja Los Angeles) odchytal 59:56 min, 16 zákrokov z 21 striel, úspešnosť 76,2%



New York Rangers - Anaheim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



5. Lindberg (Buchnevich, M. Staal), 22. Zuccarello (Kreider, Skjei), 44. Grabner (J. T. Miller, Skjei), 60. Grabner (J. T. Miller, K. Hayes) - 27. Silfverberg (Cogliano)







Washington - Carolina 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)



11. Ovečkin (Niskanen, Nicklas Bäckström), 14. Connolly (Burakovsky, Carlson), 47. Eller (Connolly, Schmidt). 47. Kuznecov (Johansson, Williams), 55. Johansson (Ovečkin, Niskanen)







Toronto - Dallas 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



10. Gardiner (Marner, Bozak), 38. Matthews (Gardiner), 48. Zajcev (Kadri, Rielly) - 44. Seguin (Eakin)







Ottawa - St. Louis 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)



22. Paajärvi (Shattenkirk), 27. Tarasenko (P. Stastny, Perron), 42. Berglund (Agostino, Perron), 51. Steen (P. Stastny), 54, Tarasenko (Steen, Parayko), 56. Barbašev







Nashville - Vancouver 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)



13. Arvidsson (C. Wilson, Järnkrok), 17. Järnkrok (Arvidsson, Josi), 50. F. Forsberg (Johansen, Josi), 60. Fisher - 7. Markus Granlund, 53. Edler (Horvat, Hutton)



Detroit - Columbus 2:3 po predĺž. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)



4. Jensen (Larkin, Sheahan), 39. Vanek (Abdelkader, Green) - 10. Dubinsky (Jenner), 16. Atkinson (Dubinsky, J. Johnson), 64. S. Jones (Dubinsky)



Tomáš Tatar odohral 17:00 min, 1 strela, 2 "hity", 1 mínuska, Tomáš Jurčo (obaja Detroit) odohral 7:11, 1 strela, 1 mínuska



Colorado - Montreal 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



1. Rantanen (MacKinnon, Landeskog), 3. Martinsen (Beauchemin, Pickard), 34. Rantanen (Barberio, Landeskog), 47. Rantanen (MacKinnon, Barberio)



Winnipeg - Minnesota 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)



26. Little (Trouba, Armia), 37. Armia (Matthias, Lowry) - 11. Niederreiter (Coyle, Pominville), 20. Pominville (Coyle), 23. Pominville (Coyle), 59. Niederreiter (Pominville, Scandella)



Buffalo - San Jose 5:4 po predĺž. (1:2, 0:1, 3:1 - 1:0)



8. Moulson (B. Gionta, Ennis), 50. O´ Reilly (Eichel, Ristolainen), 52. E. Kane (Franson, B. Gionta), 53. Okposo (Reinhart, O´Reilly), 62. E. Kane (Eichel) - 15. J. Ward (Burns, P. Martin), 18. Couture (Bödker, Vlasic), 32. M. Karlsson (Sörensen, Haley), 47. Pavelski (Burns, Marleau)