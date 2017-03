Video: Kerberová v Miami dohrala, v semifinále sú Venus a Kontová

Venus vyrukovala s agresívnou hrou

Cibulková zostane svetovou štvorkou

Miami - dvojhra - štvrťfinále:

MIAMI 30. marca (WebNoviny.sk) - Venus Williamsová skompletizovala kvarteto semifinalistiek dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.Američanka v stredajšom štvrťfinále zdolala líderku svetového rebríčka Angelique Kerberovú 7:5, 6:3. Bývalá jednotka počítačového poradia sa Nemke revanšovala za prehru z vlaňajšieho wilbledonského semifinále. Proti súperke vyrukovala s agresívnym prejavom, ktorý jej priniesol úspech za 1 hodinu a 39 minút.Kerberová v druhom sete odvrátila štyri mečbaly, z toho tri víťazným forhendom, ale obrat neprivodila. Celkovo vo víťazných úderoch zaostala 27:32. Bol to jej 15. triumf nad hráčkou z čela svetového rebríčka, ale prvý od roku 2014."Niekedy som nevedela prehodiť sieť, ale stále som to skúšala. Bola som agresívna a vtedy predvádzam svoj najlepší tenis," uviedla 34-ročná Williamsová, miestna víťazka z ročníkov 1998, 1999 a 2001 a najstaršia hráčka v pavúku.Staršiu zo sestier Williamsových čaká v semifinále Britka Johanna Kontová. Terajšia zverenkyňa Wima Fissetteho zvíťazila nad niekdajšou Belgičanovou klientkou Simonou Halepovou z Rumunska za 151 minút 3:6, 7:6 (7), 6:2. Tento výsledok okrem iného znamená, že Slovenka Dominika Cibulková zostane k 3. aprílu na 4. priečke v singlovom renkingu.Z austrálskeho Sydney pochádzajúca a maďarskými koreňmi disponujúca semifinalistka Australian Open 2016 Kontová sa proti rovesníčke Halepovej (5.) dostala z manka 3:6, 4:5 a príjem (po tom, ako v úvode druhej časti viedla 3:0). Navyše, v tajbrejku druhého setu sa vymanila zo skóre 3:5. Premenila svoj tretí setbal. V rozhodujúcom dejstve jej patrili všetky gemy od stavu 1:2 a servis. Stala sa prvou Britkou v histórii v semifinále tohto turnaja.Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v dolnej polovici žrebu Češka Karolína Plíšková a Dánka Caroline Wozniacka.Venus Williamsová (USA-11) – Angelique Kerberová (Nem.-1) 7:5, 6:3

Johanna Kontová (V. Brit.-10) – Simona Halepová (Rum.-3) 3:6, 7:6 (7), 6:2

Miami - dvojhra - semifinále:

Venus Williamsová (USA-11) – Johanna Kontová (V. Brit.-10)Caroline Wozniacka (Dán.-12) – Karolína Plíšková (ČR-2)