Video: Kamery v metre údajne zaznamenali predpokladaného páchateľa útoku v Petrohrade

PETROHRAD 3. apríla (WebNoviny.sk) - Bezpečnostné kamery v petrohradskom metre zaznamenali osobu pravdepodobne zodpovednú za výbuch, ku ktorému došlo v pondelok popoludní v súprave medzi dvoma stanicami. Agentúre Interfax to povedal zdroj oboznámený so situáciou.



Ide o muža s bradou, ktorý má pokrývku hlavy strihom pripomínajúcu ťubetejku. Petrohradský web Fontanka.ru k fotografii napísal, že vyšetrujúce orgány vyhlásili po tomto mužovi pátranie. Web dodal, že podozrivý muž nastúpil do metra zhruba 20 minút pred výbuchom na stanici Petrogradskaja. .



K výbuchu došlo o 14.40 h miestneho času (13.40 h SELČ) vo vlakovej súprave medzi stanicami Senné námestie a Technologický inštitút. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (SKRF) kvalifikoval výbuch ako teroristický čin. Informovala o tom agentúra TASS s tým, že vyšetrovatelia prešetria aj iné možné verzie tragickej udalosti.



Podľa nepotvrdených informácií zatiaľ neznámy páchateľ zanechal vo vozni výbušné zariadenie v aktovke.



Interfax s odvolaním sa na svoj zdroj spresnil, že vo vozni metra vybuchla podomácky vyrobená bomba, ktorá zrejme obsahovala aj kovové súčasti. Sila výbuchu zodpovedala ekvivalentu 200 až 300 gramov TNT. Zdroj dodal, že výbušnina bola nastražená vo vagóne, nešlo teda o akciu samovražedného útočníka.



V rámci bezpečnostných prehliadok v petrohradskom metre sa na stanici Námestie povstania (Ploščaď vosstanija) našla výbušnina nastražená pod hasiacim prístrojom. Pyrotechnici ju zneškodnili.