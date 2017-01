Video: Juventus nezaváhal, Hamšíkov Neapol iba remizoval

Futbalisti SSC Neapol na vlastnom ihrisku iba remizovali s predposledným Palermom 1:1 v nedeľňajšom večernom stretnutí 22. kola najvyššej talianskej....

RÍM 29. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol na vlastnom ihrisku iba remizovali s predposledným Palermom 1:1 v nedeľňajšom večernom stretnutí 22. kola najvyššej talianskej súťaže. Domáci prehrávali po góle Iliju Nestorovského z úvodu zápasu. Bod pre tím vedený kapitánom Marekom Hamšíkom vybojoval po zmene strán Dries Mertens. Slovenský reprezentant Hamšík absolvoval plnú minutáž.



AS Rím prekvapujúco prehral v Janove s miestnou Sampdoriou tesne 2:3. Za Sampdoriu skórovali Dennis Praet, Patrik Schick a Luis Muriel, v drese domácich odohral celé stretnutie slovenský defenzívny univerzál Milan Škriniar. Góly rímskych "vlkov" strelili Bruno Peres a Edin Džeko. .



Hráči AC Miláno podľahli na trávniku Udinese 1:2 napriek tomu, že od 8. min viedli gólom Giacoma Bonaventuru. Cyril Théréau a Rodrigo De Paul presnými zásahmi otočili skóre stretnutia a rozhodli o triumfe Udinese. Juraj Kucka v drese "rossoneri" absolvoval celý duel.



Tabuľkový líder Juventus Turín zvíťazil v Sassuole 2:0. Presné zásahy "starej dámy" dali Gonzalo Higuaín a Sami Khedira. Futbalisti FC Turín remizovali na vlastnom ihrisku s Atalantou Bergamo 1:1. Gól domácich strelil v 16. min Iago Falque, za Atalantu sa strelecky presadil v 67. min Andrea Petagna.



FC Turín - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)



16. Falque - 66. Petagna







Cagliari - Bologna 1:1 (0:0)



90.+ Borriello - 64. Destro, 88. Viviani, 90. Krafth (obaja Bologna)







Crotone - Empoli 4:1 (1:1)



56., 90. a 90.+ Falcinelli (druhý z pok. kopu), 24. Stoian - 39. Mchedlidze







Fiorentina - FC Janov 3:3 (1:0)



17. Iličič, 50. Chiesa, 62. Kalinič - 57. a 86. G. Simeone (druhý z pok. kopu), 59. Hiljemark, 86. Bernadeschi (Fiorentina)







Sampdoria Janov - AS Rím 3:2 (1:1)



21. Praet, 71. Schick, 73. L. Muriel - 5. Bruno Peres, 66. Džeko



Milan Škriniar (Sampdoria) odohral celé stretnutie.







Sassuolo - Juventus Turín 0:2 (0:2)



9. Higuaín, 25. Khedira







Udinese - AC Miláno 2:1 (1:1)



31. Théréau, 73. R. De Paul - 8. Bonaventura



Juraj Kucka (AC Miláno) absolvoval celý duel.







Neapol - Palermo 1:1 (0:1)



66. Mertens - 6. Nestorovski, 90. Goldaniga (Palermo)



Marek Hamšík (Neapol) odohral celý zápas.











2. AS Rím 22 15 2 5 44:21 47



3. Neapol 22 13 6 3 48:25 45



4. Inter Miláno 22 13 3 6 37:23 42



5. Lazio Rím 22 12 4 6 35:25 40



6. Atalanta 22 12 3 7 34:25 39



7. AC Miláno 21 11 4 6 32:26 37



8. Fiorentina 21 9 7 5 36:28 34



9. FC Turín 22 8 7 7 39:32 31



10. Udinese 22 8 4 10 27:29 28



11. Chievo Verona 22 8 4 10 22:30 28



12. Sampdoria 22 7 6 9 25:29 27



13. Bologna 21 7 6 8 21:26 27



14. Cagliari 21 8 3 11 32:46 27



15. FC Janov 22 6 7 9 27:32 25



16. Sassuolo 22 7 3 12 31:37 24



17. Empoli 22 5 6 11 13:30 21



18. Crotone 21 3 4 14 20:37 13



19. Palermo 22 2 5 15 18:42 11



20. Pescara 21 1 6 14 16:42 9