Video: Juventus je desiatykrát vo štvrťfinále Ligy majstrov, brankár Buffon si neželá líšky

TURÍN 15. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho klubu Juventus Turín triumfovali v utorňajšom odvetnom dueli osemfinále Ligy majstrov nad hráčmi FC Porto 1:0. V nadväznosti tak postúpili jubilejný desiatykrát do štvrťfinále kontinentálneho pohára číslo jeden.





Kapitán "Juve" Gianluigi Buffon okamžite po stretnutí vyhlásil, že jediný tím, ktorému by nechcel čeliť vo štvrťfinále, je anglický majster Leicester City.



"Je to nebezpečné mužstvo, ktoré hrá s veľkým nadšením a má tie správne zbrane na zničenie ofenzívne ladených súperov. Je to jediný protivník, ktorého si naozaj neželám, pretože proti nemu by sme mohli prísť o všetko," cituje oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA) slová 39-ročného veterána.



Dybala pomýšľa na celkové prvenstvo



"Bianconeri" vylepšili svoju pozíciu v konfrontácii s Portom tesne pred koncom prvého polčasu. Uruguajský stredopoliar hostí Maxi Pereira v pokutovom území rukou zastavil gólovú strelu Gonzala Higuaína a po červenej karte predčasne opustil scénu. Následný pokutový kop s prehľadom premenil Paulo Dybala.









Argentínsky reprezentant vyhlásil, že Juventus môže smelo pomýšľať na celkové prvenstvo. "S tímom, aký máme, v to môžeme dúfať. Samozrejme, v LM sú aj iné skvelé tímy, ale máme kvalitu na to, aby sme túto trofej vyhrali. Vzhľadom na to, ako dopadlo finále pred dvoma rokmi (Turínčania prehrali 1:3, pozn.), aj keď som ešte vtedy nebol hráčom Juventusu, by som vo finále chcel čeliť Barcelone," povedal 23-ročný Dybala pre Mediaset Premium.









"Náš minimálny cieľ bol dostať sa medzi najlepšiu osmičku LM. Dosiahli sme ho, ale pred ďalšími zápasmi sa budeme musieť zlepšiť. V druhom polčase sme nedokázali naplno využiť početnú prevahu, tiež sme zle bránili. Mali sme streliť viac gólov. To je ďalší aspekt, na ktorom musíme popracovať. Som zvedavý, koho dostaneme vo štvrťfinále. Gigi Buffon sa chce vyhnúť Leicestru City, on je v tomto expert," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri.



Brankár Casillas rekordérom



Portského brankára Ikera Casillasa mohla po stretnutí čiastočne utešiť skutočnosť, že sa v utorok stal rekordérom v počte štartov v rámci pohárových súťaží klubov pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA).



Dlhoročná opora španielskeho národného tímu aj Realu Madrid Casillas má na svojom konte 175 vystúpení v európskych pohároch, druhý v poradí je so 174 stretnutiami taliansky bývalý reprezentant a legenda AC Miláno Paolo Maldini.



"Rozhodca sa musí rozhodnúť v zlomku sekundy, ale keď nás bolo na ihrisku o jedného menej a prehrávali sme 0:1, bola to pre veľmi ťažká situácia. Vypadnutie vo mne zanechalo kyslú príchuť. Dúfajme, že v budúcej sezóne si budeme v tejto súťaži počínať lepšie. Teraz je čas sústrediť sa na domácu ligovú súťaž. Milujem FC Porto a rád by som v tomto klube pokračoval ďalej," cituje portál ojogo.pt slová 35-ročného Španiela.









"Červená karta bola rozhodujúcim momentom, rovnako ako v prvom zápase u nás. Môžeme sa iba domnievať, ako by to vyzeralo, keby sme obidve stretnutia mohli odohrať s jedenástimi hráčmi. V Turíne sme začali dobre, mali sme loptu vo svojej moci, ukázali sme kvalitu, dobre sme bránili a vzadu sme boli pevní. Vedeli sme, že potrebujeme streliť minimálne dva góly, a zároveň sme sa nechceli vzdať našej hernej identity. Darilo sa nám to až do vylúčenia nášho hráča. Napriek prehre však odchádzame omnoho súdržnejší," vyhlásil po zápase hosťujúci tréner Nuno Espírito Santo.



"Hrať v početnej nevýhode je vždy ťažké. Napriek tomu si myslím, že za dnešný výkon si zaslúžime uznanie. Hrali sme veľmi dobre. Jediné, čo teraz môžeme urobiť, je obrátiť pozornosť na najbližší zápas. Musíme naďalej tvrdo pracovať, aby sme si nabudúce počínali lepšie," skonštatoval útočník Porta Tiquinho Soares.



Žreb štvrťfinálovej fázy je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.