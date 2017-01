Video: Juventus ďalšou výhrou utvoril nový rekord Serie A

Futbalisti úradujúceho talianskeho....

Tréner starej dámy Massimiliano Allegri vypočítal, koľko bodov bude potrebovať jeho tím, aby získal Scudetto.TURÍN 9. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho talianskeho majstra Juventusu Turín majú dlhodobo v Serie A formu ako hrom. Minimálne v domácom prostredí, v ktorom pretavili na plný bodový zisk už 26. duel za sebou, čo je nový rekord tamojšej najvyššej súťaže. "Stará dáma" zdolala v nedeľňajšom stretnutí 19. kola hráčov Bologne 3:0. V tabuľke sa vyhrieva na líderskej pozícii so štvorbodovým náskokom pred druhým AS Rím a zápasom k dobru.



Kouč "Juve" Massimiliano Allegri po stretnutí pochválil svoje mužstvo za univerzálnosť a cieľavedomosť. "Bolo dôležité zvíťaziť a udržať si náskok na čele súťaže. Zanedlho nás čaká niekoľko ťažkých zápasov, a tak sme proti Bologni nemohli riskovať stratu bodov. Chýbalo nám niekoľko hráčov, ale boli sme schopní prispôsobiť tomu taktiku," vyhlásil 49-ročný rodák z Livorna pre Sky Sport Italia. "Naším cieľom je získať Scudetto. Keďže sa na nás tlačia AS Rím aj Neapol, budeme naň potrebovať aspoň 85 bodov," myslí si Allegri.



Niekdajší kouč Sassuola či AC Miláno uviedol na pravú mieru aj nedávne špekulácie týkajúce sa možného odchodu do anglickej Premier League. "Táto fáma vznikla úplnou náhodou. Priznávam, angličtinu študujem už niekoľko rokov. Vybral som sa za dcérou do Londýna, v letiskovej hale som zazrel veľký novinový titulok, že by som mal ísť do Arsenalu. V duchu som si povedal: ´Sakra, toto sa muselo stať práve dnes´. V Juventuse som šťastný a kým ma neodkopnú, zostávam," dodal Massimiliano Allegri.