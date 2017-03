NEW YORK 28. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar gólom prispel k víťazstvu hokejistov Detroitu na ľade Caroliny 4:3 po predĺžení v pondelňajšom zápase NHL. V 49. min ho v presilovke skvele našiel úplne voľného pred bránkou Gustav Nyquist a 26-ročný krídelník strelou z prvej nedal šancu švédskemu brankárovi Eddiemu Läckovi.Video: Jurčo strelil svoj prvý gól v drese Chicaga, skórovali aj Pánik a Tatar .







Läcka odniesli na nosidlách

Pre Tatara to bol v poradí dvadsiaty tretí presný zásah v ročníku, na konte má aj osemnásť asistencií. Za prvú hviezdu duelu vyhlásili Anthonyho Manthu, ktorý strelil dva góly v prostrednej tretine. Rozhodujúci zásah dosiahol v druhej minúte predĺženia Andreas Antanasiou, po jeho nájazde a úspešnom zakončení sa Läck zranil a z ľadu ho odniesli na nosidlách do nemocnice.







Chicago premárnilo náskok 4:1

"Netušil som, že som ho zasiahol. Snažil som sa smerovať na bránku a zacítil som na chrbte hokejku Victora Raska. Dosť tvrdo ma ňou udrel. Chcel som dostať puk do bránky, nevedel som, že som sa s Läckom dostal do kontaktu. Hovoril som o tom s rozhodcom a ten vravel, že po tom, čo ma Rask zasiahol, musel som naraziť do brankára," opisoval Antanasiou na webe nhl.com.Svoj premiérový gól v sezóne dosiahol slovenský útočník Tomáš Jurčo. V drese Chicaga sa presadil v úvodnej tretine pondelňajšieho duelu na ľade Tampy Bay, kde v 14. min zvýšil na 3:1 pre hostí. Bol to prvý zásah 24-ročného Košičana od 18. februára 2016, keď vtedy skóroval ešte ako hráč Detroitu.







Brankára Tampy Andreja Vasilevského po tomto zásahu nahradil Peter Budaj a do konca úvodnej dvadsaťminútovky z troch striel nekapituloval ani raz, na začiatku druhej časti sa Rus znova vrátil medzi žrde.V 29. min ho potom prekonal ďalší Slovák Richard Pánik, ale hostia premárnili sľubný náskok 4:1 a napokon podľahli 4:5 po predĺžení."Je to ťažké. Odohrali sme dobrú prvú tretinu a vyšiel nám aj úvod druhej, potom to však za desať minút otočili. Také strely v predĺžení musím chytať," skonštatoval brankár Scott Darling po tom, keď o triumfe Lightning rozhodol Yanni Gourde.







Sumáre NHL:

4. OReilly (Eichel, Kulikov), 15. Bogosian (Girgensons, Moulson), 22. B. Gionta (Moulson), 36. M. Foligno (Eichel, Reinhart) - 31. Marchessault (Huberdeau, Yandle), 37. Huberdeau







6. Skinner (Slavin, Stempniak), 40. Faulk (Slavin, D. Ryan), 60. Faulk (Hanifin, V. Rask) - 30. Mantha, 31. Mantha (Athanasiou, DeKeyser), 49. TATAR (Nyquist, Zetterberg), 62. Athanasiou (Nyquist)Tomáš Tatar (Detroit) 17:23 min, 1+0, 3 strely, 3 "hity", -1 bod







38. Bailey (Leddy) - 11. Fiala (Järnkrok, Bitetto), 24. Arvidsson (F. Forsberg, Ekholm), 60. Johansen (Ellis)







10. Palát (Hedman, Kučerov), 32. Drouin (Killorn, Straalman), 33. Straalman (McKegg, Palát), 37. Drouin (Hedman, Kučerov), 65. Gourde (Hedman) - 2. Panarin (Kero), 11. P. Kane (Hjalmarsson, Keith), 14. JURČO (Schmaltz), 29. PÁNIK (T. van Riemsdyk, Schmaltz)Peter Budaj (Tampa) odchytal 6:19 min a kryl 3 strely - Marián Hossa 17:45 min, 1 strela, 3 "hity", Richard Pánik 17:27 min, 1+0, 4 strely, Tomáš Jurčo (všetci Chicago) 1+0, +1 bod, 2 strely







28. Schwartz (Steen, Tarasenko), 33. Pietrangelo (Jakupov, Steen), 51. Schwartz (Tarasenko, Steen), 59. Tarasenko (Schwartz, Steen) - 42. DeAngelo (Vrbata, Goligoski)







2. Monahan (Brodie), 25. Ferland (J. Gaudreau, Monahan), 45. Brouwer (Monahan, K. Versteeg), 60. J. Gaudreau (Ferland, Monahan) - 44. Andrighetto (E. Johnson, MacKinnon), 57. Andrighetto (Rantanen, E. Johnson)