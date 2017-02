Video: Janov otočil duel s Bolognou, Inter Miláno víťazne

RÍM 12. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Rím zvíťazili na trávniku Crotone 2:0 v nedeľňajšom stretnutí 24. kola talianskej Serie A. Skóre duelu otvoril v 40. min Radja Nainggolan, druhý gól pridal v 77. min Edin Džeko, ktorý tak odčinil svoj nepremenený pokutový kop zo 17. min. AS Rím je v tabuľke najvyššej talianskej súťaže s 53 bodmi druhý.



Hráči Chieva Verona triumfovali na pôde Sassuola 3:1 zásluhou hetriku útočníka Roberta Ingleseho. Jediný gól domácich strelil niekoľkonásobný taliansky reprezentant Alessandro Matri. Sassuolo hralo od 4. min v početnej nevýhode, červenú kartu dostal stredopoliar Timo Letschert..



Skóre otvoril v 18. min stredopoliar hostí Blerim Džemaili, ale v 82. min vyrovnal úspešnou exekúciou pokutového kopu Luis Muriel.



Víťazný gól strelil o minútu neskôr český mladík Patrik Schick. V 88. min chcel zablokovať prihrávku súpera hosťujúci obranca Ibrahima Mbaye, ale v sklze loptu usmernil za chrbát vlastného brankára. Škriniar odohral celý duel, jeho krajan a spoluhráč Michal Tomič sledoval zápas z lavičky náhradníkov.



40: Nainggolan, 77. Džeko







14. Éder Martins, 54. Candreva







41. Čočev - 19. Conti, 24. A. Gómez, 79. Cristante







24. Matri - 39., 56. a 67. Inglese, ČK: 4. Letschert (Sassuolo)







15. a 61. Belotti, 2. Falque, 9. Ajeti, 53. Ljalič - 75. a 83. Benali, 73. Ajeti (vlastný)



Norbert Gyömbér (Pescara) nefiguruje v zápise o stretnutí.







81. Muriel (z pok. kopu), 83. Schick, 88. Mbaye (vlastný) - 18. Džemaili



Milan Škriniar odohral celé stretnutie, Michal Tomič (obaja Sampdoria) sedel na lavičke náhradníkov.







Cagliari - Juventus Turín (20.45)



2. AS Rím 24 17 2 5 50:21 53



3. Neapol 24 15 6 3 57:26 51



4. Inter Miláno 24 14 3 7 39:24 45



5. Atalanta 24 14 3 7 39:26 45



6. Lazio Rím 23 13 4 6 41:27 43



7. Fiorentina 24 11 7 6 41:33 40



8. AC Miláno 23 12 4 7 33:27 40



9. FC Turín 24 9 8 7 45:36 35



10. Sampdoria 24 9 6 9 29:30 33



11. Chievo Verona 24 9 5 10 25:31 32



12. Udine 24 8 5 11 27:32 29



13. Cagliari 23 8 3 12 32:48 27



14. Sassuolo 24 8 3 13 33:40 27



15. Bologna 24 7 6 11 23:37 27



16. FC Janov 24 6 7 11 27:35 25



17. Empoli 24 5 7 12 14:33 22



18. Palermo 24 3 5 16 20:45 14



19. Crotone 24 3 4 17 20:42 13



20. Pescara 24 1 6 17 22:55 9