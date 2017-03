Video: James je už siedmy najlepší strelec histórie, Clevelandu sa však nedarí

NEW YORK 31. marca (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista LeBron James v historickom rebríčku najlepších strelcov NBA poskočil už na siedmu pozíciu. Tridsaťdvaročný krídelník vo štvrtkovom zápase v Chicagu prekonal svojho bývalého spoluhráča z Clevelandu Shaquilla ONeala: aktuálne má na konte 28 599 bodov, čo je o tri viac, než dosiahol niekdajší pivot Orlanda, Los Angeles Lakers, Miami, Phoenixu a Bostonu.Ani Jamesov 26-bodový večer prizdobený 10 doskokmi a 8 asistenciami neodvrátil už tretiu prehru Cavaliers v sérii - tentoraz 93:99. "Nie som sklamaný z nášho výkonu. Len sa teraz nachádzame v zlom bode," komentoval James. Obhajca titulu je aktuálne na 2. priečke Východnej konferencie, ktorú stále môže s prehľadom ovládnuť, ale za istých okolností aj skončiť po základnej časti až ako štvrtý.."Za deň to nebude perfektné, nie je však dôvod chytať sa za hlavu. Teraz je to nepríjemné, veľmi nepríjemné, ale budeme v pohode," verí rozohrávač Kyrie Irving.

Sumáre:

Marcus Morris 28 (13 doskokov), I. Smith 21, Caldwell-Pope 12 - Kilpatrick 15, Hollis-Jefferson a Lin po 14Mirotič 28 (6 trojok, 10 doskokov), J. Butler 25, Valentine 12 - L. James 26 (10 doskokov), Irving 20, T. Thompson 15Rubio 33 (10 asistencií), Towns 32, Wiggins 27 - Clarkson 18, Black 15, Russell 14D. Booker 33, Chriss 20, Ulis 16 (13 asistencií) - Griffin 31, Paul 29 (10 asistencií), Jamal Crawford 19Lillard 31 (11 asistencií), Nurkič 19 (11 doskokov), Harkless a Crabbe po 17 - Harden 30, Ariza 17, Nene a L. Williams po 14