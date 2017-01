Video: James dal v drese Clevelandu už dvadsaťtisíc bodov

NEW YORK 30. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu v závere nevydareného januára v NBA konečne predviedli plnokrvný výkon a zdolali Oklahomu 107:91. Cavaliers prekonali už 24. triple-double hosťujúceho Russella Westbrooka v ročníku najmä vďaka double-double Kyrieho Irvinga a LeBrona Jamesa.



"Chceli sme len hrať dobrý basketbal, čo sa nám dnes aj podarilo. Začalo sa to obranou," skonštatoval James, ktorého tím prehral v úvodnom kalendárnom mesiaci roka 2017 až sedem zápasov. Tridsaťdvaročný krídelník sa stal v nedeľu prvým hráčom v klubovej histórii s 20-tisíc nastrieľanými bodmi. Pred zápasom ich potreboval šesť na pokorenie míľnika, napokon ich dal dvadsaťpäť a pridal aj 14 doskokov. .



Druhým mužom v rebríčku Cavs je litovský legendárny pivot Žydrunas Ilgauskas - s 10 616 bodmi. "Hral som s niekoľkými skvelými spoluhráčmi v tomto drese posledné tri roky a, samozrejme, predtým mojich prvých sedem v lige. Tí chlapci mi stavali clony, doskakovali loptu a posúvali mi ju, takže vďaka nim som bol schopný nastrieľať 20 000 bodov ako člen Cavaliers," pripomenul James.







Cleveland sa stal šestnástym klubom v NBA s 20-tisícovým strelcom. James má na konte ako 8. najlepší strelec v dejinách NBA celkovo 27 938 bodov, zvyšné dosiahol vo farbách Miami Heat v rokoch 2010 - 2014.



Golden State Warriors aj bez Stephena Curryho bojujúceho s črevnou chrípkou zvíťazili v Portlande 113:111. Dráma v Atlante vyvrcholila až vo štvrtom predĺžení, v ktorom Hawks prekonali New York Knicks 12:9 a celkovo 142:139. Hosťom nestačilo 45 bodov Carmela Anthonyho.



Sumáre:



Atlanta - New York 142:139 po štvornásobnom predĺžení (30:37, 31:28, 22:16, 21:23 - 9:9, 10:10, 7:7, 12:9)



Najviac bodov: P. Millsap 37 (19 doskokov), Bazemore 24, Schröder 23 - C. Anthony 45, Jennings 18 (11 asistencií), C. Lee 17



Cleveland - Oklahoma City 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)



Najviac bodov: Irving 29 (10 asistencií), L. James 25 (14 doskokov), T. Thompson 19 (12 doskokov) - Westbrook 20 (12 doskokov, 10 asistencií), Oladipo 17, Lauvergne 13



Indiana - Houston 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)



Najviac bodov: George 33, M. Turner 18 (10 doskokov), Teague 17 (15 asistencií) - R. Anderson 27 (5 trojok), Harden 15, E. Gordon 14



New Orleans - Washington 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)



Najviac bodov: A. Davis 36 (17 doskokov), Jrue Holiday 26 (11 asistencií), Motiejunas 10 - Beal 27, Markieff Morris 21, Wall 18 (19 asistencií)



Toronto - Orlando 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)



Najviac bodov: Lowry 33 (6 trojok), DeRozan 22, Ross 17 - Vučevič 25 (10 doskokov), Augustin 21, Jeff Green 16



Chicago - Philadelphia 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)



Najviac bodov: J. Butler 28, R. Lopez 21 (10 doskokov), Wade a McDermott po 14 - Ilyasova 31 (11 doskokov), Covington 21 (12 doskokov), Stauskas 15



San Antonio - Dallas 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)



Najviac bodov: K. Leonard 24, Aldridge a T. Parker po 16 - Seth Curry 24 (10 doskokov), H. Barnes 19, Matthews 17



Portland - Golden State 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)



Najviac bodov: McCollum 28 (5 trojok), Lillard 19, E. Turner 18 - Durant 33 (10 doskokov), K. Thompson 27, Pačulia 14