Video: Jágr už má 1888 bodov v NHL, lepší je len Gretzky

SUNRISE 23. decembra (WebNoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr sa stal druhým najproduktívnejším hráčom v histórii NHL. Na svojom konte má už 1888 bodov (755+1133). Asistenciou vo štvrtkovom zápase zápase proti Bostonu sa posunul pred Marka Messiera, ktorý má na treťom mieste o bod menej.



"Hráš túto hru správnym spôsobom," vyjadril mu uznanie Gretzky a pogratuloval mu k úspechu. "Všetko si veľmi cením, počas mojej kariéry som hral s mnohými skvelými hráčmi. Ďakujem fanúšikom," povedal 44-ročný Jágr ešte na ľade, keď ho pri prerušení zápasu ocenili zlatou hokejkou. Gretzky má pred Jágrom na čele nepreklenuteľný 969-bodový náskok. Český pravý krídelník je jediným Nekanaďanom v elitnej desiatke produktivity. Z Európanov je za ním druhý Fín Teemu Selänne (1457).







Radosť z prekonaného míľnika pokazila Jágrovi prehra s Bruins 1:3. "U mňa je vždy na prvom mieste tím. Keď sa mu nedarí, vždy hľadám príčinu najprv u seba. Novinári niekedy nevedia, prečo som naštvaný, prečo s nimi už nechcem hovoriť. Mám pocit, že keď nehrám dobre, mužstvo nezvíťazí. Takýto bol vždy môj prístup. Možno v začiatkoch mojej kariéry si médiá mysleli, že som náladový, ale starám sa o to, aby som dobrou hrou pomohol tímu," citoval rodáka z Kladna web nhl.com.



Keď po ikstýkrát dostane otázku o svojej výnimočnej športovej dlhovekosti, porovná hokej s civilným životom. "Niektorí ľudia umierajú ako šesťdesiatroční, iní ako storoční. Neznamená to, že keď dovŕšite povedzme sedemdesiatku, už nechcete ďalej žiť. V hokeji je to rovnaké. Existujú hráči, čo majú viac šťastia ako iní. Môžu hrať do štyridsiatky, kým niektorí na to nemajú už v tridsiatke. Ak som dostal dar od Boha, ak mám tú príležitosť, tak chcem hrať tak dlho, ako to bude možné," tvrdí Jágr.



Najproduktívnejší hokejisti v histórii NHL



- stav k 22. decembru 2016 (hviezdičkou označení aktívni hráči)



1. Wayne Gretzky (Kan.) 2857 bodov, *2. Jaromír Jágr (ČR) 1888, 3. Mark Messier 1887, 4. Gordie Howe 1850, 5. Ron Francis 1798, 6. Marcel Dionne 1771, 7. Steve Yzerman 1755, 8. Mario Lemieux 1723, 9. Joe Sakic 1641, 10. Phil Esposito 1590, 11. Ray Bourque 1579, 12. Mark Recchi 1533, 13. Paul Coffey (všetci Kan.) 1531, ... 15. Teemu Selänne 1457, 20. Jarri Kurri (obaja Fín.) 1398, *25. Joe Thornton (Kan.) 1363, 28. Mats Sundin (Švéd.) 1349, *34. Jarome Iginla (Kan.) 1281, 38. Peter Šťastný 1239, *58. Marián Hossa (obaja SR) 1112