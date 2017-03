Video: Jágr píše históriu, je najproduktívnejším hráčom NHL po štyridsiatke

Jágr je lepší ako Howe

Nováčik sa teší z gólu

Sumáre

NEW YORK 18. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Floridy Panthers zdolali v piatkovom zápase zámorskej NHL New York Rangers 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil útočník Aleksander Barkov, ktorý skóroval aj v tretej tretine stretnutia.Gólom Barkova viedla Florida v 48. minúte 3:2, o tri minúty neskôr však vyrovnal Mats Zuccarello. Týmto dvojbodovým ziskom ukončili Panthers štvorzápasovú sériu prehier. Na postup do play-off majú momentálne manko 5 bodov. "Práve teraz nepotrebujeme sledovať, ako na tom sme v tabuľke. Len venujme hokeju a skúsme vyhrať každý zápas, ktorý odohráme,“ povedal Aleksander Barkov.Ani dva Zuccarellove presné zásahy nepomohli domácim Rangers k víťazstvu. Chris Kreider mu na jeho prvý gól prihral a predĺžil si svoju bodovú sériu na päť zápasov po sebe. Získal v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. "Jazdci" ťahajú šnúru šiestich domácich prehier za sebou, no v tabuľke sú na štvrtej, postupovej pozícii.Jaromír Jágr dvakrát asistoval, s 269 bodmi získanými po štyridsiatke prekonal Gordieho Howa a dostal sa čelo tejto štatistiky. "Je to pre mňa veľká česť,“ vyjadril sa český útočník.Pittsburgh zdolal New Jersey 6:4. Kapitán Penguins Sidney Crosby k tomu prispel dvoma pukmi v sieti Devils a vyrovnal sa lídrovi NHL v počte gólov Bradovi Marchandovi z Bostonu. Asistenciou na gól Jakea Guentzela sa zase dotiahol na Jaromíra Jágra v počte prihrávok za Penguins. Obaja sa delia o druhú priečku a majú ich na konte 640, vedie Mario Lemieux, ktorý prihral na takmer 400 gólov viac.Svoj prvý presný zásah v zámorskej profilige vsietil nováčik Carter Rowney. "Ešte som sa nepozrel, no som si istý, že v mobile nájdem nejaké gratulácie,“ usmieval sa Rowney. Aj bez dôležitých hráčov Jevgenija Malkina, Krisa Letanga, Olliho Määttu, Carla Hagelina, Trevora Daleyho a ďalších uspeli "tučniaci" dvojbodovo v siedmom stretnutí z posledných ôsmich."Máme niekoľko rozdielových hráčov. Začína to Sidom. Keď môžete postaviť mužstvo okolo hráča, ako je on, myslím si, že to robí váš tím lepším a ľudí okolo vás tiež,“ pochvaľoval si po meraní síl tréner Pittsburghu Mike Sullivan. Za New Jersey skóroval aj Beau Bennett, ktorého v roku 2010 draftovali Penguins v prvom kole. Bol to jeho prvý bod proti nim, v celkovo štvrtom zápase.Hokejisti Calgary Flames pokorili Dallas Stars 3:1. Kapitán Mark Giordano k tomu prispel gólom a dvoma asistenciami, brankár Brian Elliott dvadsiatimi štyrmi úspešnými zákrokmi. Pre Elliotta to bol desiaty víťazný zápas po sebe, na klubového rekordéra Mikea Vernona stráca jedno dvojbodové stretnutie. Útočník Mikael Backlund sa zase stal Európanom s najviac odohranými zápasmi za Flames . Na čele rebríčka vystriedal ďalšieho Švéda - Haakana Looba.Dallas hral bez svojho kapitána Jamieho Benna, ktorý utrpel zranenie oka. "Náš top hráč bol mimo zostavy a bolo to cítiť. Dúfame, že sa čoskoro vráti,“ povedal Bennov spoluhráč Jason Spezza. Stars prehrali štyri z posledných piatich zápasov a na play-off strácajú 13 bodov.3. Zuccarello (Kreider, Stepan), 5. J.T. Miller (B. Smith, Zibanejad), 52. Zuccarello (B. Smith, Holden) - 22. Huberdeau (Jágr, Petrovic), 27. Jokinen (Vanek, Demers), 48. Barkov (Jágr, Huberdeau), rozhodujúci nájazd Barkov







7. Kessel (Hörnqvist, Cullen), 14. Guentzel (Dumoulin, Crosby), 20. Crosby (Streit, J. Schultz), 36. Bonino (Rowney, Kühnhackl), 46. Rowney (Kühnhackl, Sestito), 60. Crosby (Sheary) - 6. Palmieri (Hall, J. Moore), 15. Noesen (Zacha, Quenneville), 40. B. Bennett (Henrique, Merrill), 57. Palmieri (Blandisi)







17. Frolík (Backlund, Giordano), 26. Tkachuk (Giordano, D. Hamilton), 29. Giordano (Tkachuk) - 54. B. Ritchie







12. Rakell (Fowler, Montour) - 36. R. O´Reilly (McCabe, Eichel), rozhodujúci nájazd Girgensons