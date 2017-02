Video: Jágr opäť skóroval, rozhodol o víťazstve Floridy

NEW YORK 17. februára (WebNoviny.sk) - Jaromír Jágr dva dni po svojich 45. narodeninách rozhodol o víťazstve Floridy 4:1 na ľade Anaheimu v piatkovom zápase zámorskej hokejovej NHL. Ducks viedli od 23. min gólom Andrewa Cogliana, no vzápätí vyrovnal Colton Sceviour. O ďalšie dve minúty neskôr nestarnúci český krídelník aktívnym napádaním obral o puk Josha Mansona a po sérii kľučiek prekonal brankára Johna Gibsona. Pre Jágra to bol už 760. presný zásah v profilige.



Triumf Panthers neskôr zveľadili Aaron Ekblad a Derek MacKenzie. "Panteri" si pripísali v profilige tretie víťazstvo za sebou. Zaujímavosťou je, že Jágr si po štyridsiatke zapísal už 258. kanadský bod a len päť bodov ho delí od rekordu Gordieho Howa. Rodák z Kladna zaznamenal 135. víťazný gól v profilige, viac ich na svojom konte v tejto súťaži nemá nik. Rozdielový gól v minulosti po štyridsaťpäťke strelil iba jediný hráč - Chris Chelios. .







Ďalšie dve piatkové stretnutia rozhodli až predĺženia. V šlágri dňa si Columbus doma poradil s Pittsburghom 2:1, druhý bod pre Blue Jackets zariadil Brandon Dubinsky. "Je to príjemný pocit zvíťaziť nad kvalitným súperom pred vypredaným hľadiskom. Naši fanúšikovia dnes boli skvelí," povedal autor víťazného gólu pre nhl.com. Columbus po piatku stráca na Penguins už iba jediný bod v tabuľke Východnej konferencie. Na jedinom góle hostí sa prihrávkou podieľal ruský útočník Jevgenij Malkin, pre ktorého to bola už 500. asistencia v profilige.



Carolina po týždňovej pauze privítala Colorado a najmenej úspešnému tímu NHL podľahla 1:2. Triumf Avalanche zabezpečil v poslednej minúte predĺženia Mikko Rantanen dvanástym tohtosezónnym gólom. "Lavíne" sa podarilo prerušiť sériu piatich prehier. "Po prestávke sme korčuliarsky zaostávali, vedenie puku nám nešlo a nedarilo sa nám ani v koncovke. Všetko to bolo o našich nohách," myslí si kouč Caroliny Bill Peters.



Slováci v piatok do hry nezasiahli.



Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)



22. R. Murray (W. Karlsson, J. Anderson), 62. Dubinsky (Atkinson, S. Jones) - 27. Cole (Malkin)







Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)



20. Skinner (Stempniak, Pesce) - 14. Barrie (Iginla, J. Mitchell), 65. Rantanen (Duchene)







Anaheim Ducks - Florida Panthers 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



23. Cogliano (L. Shaw) - 25. Sceviour (MacKenzie, S. Thornton), 27. Jágr, 31. Ekblad (Trocheck, Marchessault), 59. MacKenzie