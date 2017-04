Video: Inter v Derby della Madonnina remizoval s AC, Kucka videl žltú kartu

RÍM 14. apríla (WebNoviny.sk) - Inter Miláno remizoval v mestskom derby s AC 2:2 v sobotňajšom stretnutí 32. kola talianskej futbalovej Serie A. "Nerazzuri" vyhrávali po prvom polčase gólmi Antonia Candrevu a Maura Icardiho 2:0.



"Rossoneri" sa však nevzdali a v závere dokázali vybojovať aspoň bod - najprv skorigoval Alessio Romagnoli a v nadstavenom čase vyrovnal Cristian Zapata. Slovenský reprezentant v drese AC Juraj Kucka hral do 57. min. Do štatistík sa zapísal žltou kartou z 34. min. .



Serie A - 32. kolo:







36. Candreva, 44. Icardi - 83. Romagnoli, 90.+ C. Zapata



Juraj Kucka (AC Miláno) hral do 57. min a v 34. min videl ŽK







Tabuľka Serie A:



1. Juventus 31 25 2 4 62:20 77



2. AS Rím 31 23 2 6 69:26 71



3. Neapol 31 20 7 4 72:33 67



4. Lazio Rím 31 18 6 7 52:34 60



5. Atalanta 31 18 5 8 52:34 59



6. AC Miláno 32 17 7 8 49:35 58



7. Inter Miláno 32 17 5 10 59:37 56



8. Fiorentina 31 14 10 7 49:39 52



9. Sampdoria 31 12 9 10 39:37 45



10. FC Turín 31 11 11 9 59:52 44



11. Udine 31 11 7 13 41:40 40



12. Chievo Verona 31 11 5 15 35:45 38



13. Cagliari 31 10 5 16 41:62 35



14. Bologna 31 9 7 15 29:46 34



15. Sassuolo 31 9 5 17 38:49 32



16. FC Janov 31 7 8 16 30:51 29



17. Empoli 31 5 8 18 18:49 23



18. Crotone 31 5 5 21 25:51 20



19. Palermo 31 3 6 22 25:67 15



20. Pescara 31 2 8 21 31:68 14