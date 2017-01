Video: Inter otočil zápas, vlci a Lazio zvíťazili 1:0

Futbalisti Interu Miláno si z Udinese odniesli tri body za nedeľňajšie víťazstvo 2:1 v stretnutí 19. kola Serie A. Domáci viedli od 17. min gólom....

RÍM 8. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Interu Miláno si z Udinese odniesli tri body za nedeľňajšie víťazstvo 2:1 v stretnutí 19. kola Serie A. Domáci viedli od 17. min gólom českého mladíka Jakuba Jankta, ale Ivan Perišič presnými zásahmi v nadstavenom čase prvého polčasu a v 87. min rozhodol o triumfe nerazzurri.



V nedeľu triumfovali i obe rímske mužstvá - AS zvíťazil v Janove 1:0 a rovnakým výsledkom zdolalo Lazio na domácej pôde Crotone. Stretnutie Pescara - Fiorentina s plánovaným výkopom o 15.00 h odložili pre nepriaznivé podmienky na neurčito.



Výsledky nedeľňajších zápasov 19. kola Serie A:



Udinese - Inter Miláno 1:2 (1:1)



Góly: 17. Jankto - 45.+ a 87. Perišič







FC Janov - AS Rím 0:1 (0:1)



36. Izzo (vlastný)







Chievo Verona - Atalanta Bergamo 1:4 (0:3)



Góly: 62. Pellissier - 4. a 23. A. Gómez, 42. Conti, 69. Freuler



Lazio Rím - Crotone 1:0 (0:0)



Gól: 90. Immobile



Sassuolo - FC Turín 0:0



Zostávajúci nedeľňajší program:



AC Miláno - Cagliari (18.00)



Juventus Turín - Bologna (20.45)



Tabuľka:



1. Juventus 17 14 0 3 36:14 42



2. AS Rím 19 13 2 4 40:18 41



3. Neapol 19 11 5 3 42:22 38



5. Lazio Rím 19 11 4 4 33:21 37



4. Atalanta 19 11 2 6 31:22 35



6. AC Miláno 17 10 3 4 27:20 33



7. Inter Miláno 19 10 3 6 30:22 33



8. FC Turín 19 8 5 6 36:27 29



9. Fiorentina 18 7 6 5 28:24 27



10. Udinese 19 7 4 8 25:26 25



11. Chievo Verona 19 7 4 8 20:24 25



12. FC Janov 19 6 5 8 21:23 23



13. Sampdoria 19 6 5 8 22:26 23



14. Cagliari 18 7 2 9 27:42 23



15. Bologna 17 5 5 7 17:22 20



16. Sassuolo 19 5 3 11 24:33 18



17. Empoli 19 4 5 10 11:26 17



18. Palermo 19 2 4 13 16:36 10



19. Crotone 18 2 3 13 14:33 9



20. Pescara 18 1 6 11 14:33 9