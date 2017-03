Video: Indian Wells uvidí ruské finále, Vesninová vyzve Kuznecovovú

Plíšková trafila rozhodkyňu

INDIAN WELLS 18. marca (WebNoviny.sk) - Ruské tenistky Svetlana Kuznecovová a Jelena Vesninová sa v nedeľu stretnú vo finále dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open v kalifornskom Indian Wells.Dvojnásobná grandslamová šampiónka a niekdajšia dvojka singlového renkingu Kuznecovová si v piatkovom semifinále poradila s favorizovanou Češkou Karolínou Plíškovou za 116 minút 7:6 (5), 7:6 (2). Vesninová v dueli dvoch univerzálok a debutantiek v príslušnej fáze na turnaji takejto kategórie prekonala Francúzku Kristinu Mladenovicovú za 85 minút hladšie 6:3, 6:4..Kuznecovová má s Vesinovou vzájomku 1:1. Za prehru 4:6, 6:3, 0:6 z dubajského "hardu" 2009 sa revanšovala v sezóne 2014 v na antuke v Estorile (6:3, 6:1).Dve zástupkyne "zbornej" naposledy bojovali o trofej v Tennis Garden v lokalite Coachella Valley v sezóne 2006, keď Maria Šarapovová zdolala Jelenu Dementievovú. Dosiaľ poslednou ruskou dobyvateľkou trofeje na tomto podujatí je od roku 2013 spomenutá Šarapovová.Tridsaťjedenročná hrdinka US Open 2004 a Roland Garros 2009 Kuznecovová nedoplatila v prvom dejstve proti Kar. Plíškovej na premrhanie náskoku 3:0 s dvojitým brejkom, resp. 5:3 vrátane setbalu na príjme v deviatej hre. V tajbrejku unikla z 3:2 na 6:2 a obhodením popri čiare premenila dovedna piaty setbal v tejto časti.V druhom sete Ruska okamžite zvládla rebrejk na 1:1, v šiestom geme nezužitkovala tri jednotlivé šance na returne. "Rozstrel" jej však znova vyšiel oveľa lepšie ako Kar. Plíškovej: z 1:1 odskočila na 4:1, pridala minibrejkovú poistku na 5:2 a už nepripustila zápletku. Kuriozitou bolo, keď Češka jedným z returnov trafila empajrovú rozhodkyňu - našťastie len do ľavého ramena a bez následkov.

Mladenovicová mieri do Top 20

Indian Wells - dvojhra - semifinále:

Svetlana Kuznecovová (Rus.-8) - Karolína Plíšková (ČR-3) 7:6 (5), 7:6 (2)

"Cítim sa skvele. Odovzdávala so všetko, čo bolo vo mne, a v naozaj dôležitých okamihoch to zaberalo," citoval web Tenisovej asociácie žien (WTA) osmičku svetového rebríčka Kuznecovovú, ktorá bola vo finále v IW už v rokoch 2007 a 2008 a zhodne neuspela.V prvom prípade to bolo proti Slovenke Daniele Hantuchovej, potom v dueli so Srbkou Anou Ivanovičovou. "Súperka nerobila veľa chýb od základnej čiary, zahrala naozaj dobre, nepochybne cítila loptičku, kvalitne podávala. Z našich doterajších vzájomných súbojov to podľa mňa bol jej najkvalitnejší výkon," uznala čoskoro 25-ročná trojka hodnotenia Kar. Plíšková (nar. 21. marca 1992 v Lounoch).Od Kuznecovovej o rok mladšia Vesninová (15.) mala raketový vstup: od skóre 5:0 síce ešte váhala, ale zvládla druhý pokus dopodávať sa. Navyše, v druhej časti rýchlo mala k dobru 3:0 s dvojitým brejkom. Z 5:1 ešte pustila 23-ročnú Mladenovicovú (26.) na 4:5 z pohľadu Francúzky (aj cez mečbal na príjme v siedmom geme), opäť však včas odrazila nápor."Hovorila som si, že ešte stále vediem a podávam na zápas. Mám veľa skúseností s potrebou pozitívneho prístupu v takýchto situáciách zo štvorhry. Poznám teda tlak takého typu," pripomenula Vesninová."Myslím si, že súperka odohrala skvelý zápas, počínala si svižne a agresívne. Ja som sa necítila na kurte nejako zle. Mala som taktiku založenú na pestrosti, lebo ona je veľmi priamočiara hráčka. Všetko sa však dialo prirýchlo. Nemám pocit, že som niečo mohla robiť významne lepšie, bojovala som až do konca," glosovala Mladenovicová, ktorá rovnako ako Vesninová bola vo svojom prvom semifinále so štatútom Premier Mandatory a v pondelok bude novickou v Top 20, konkrétne na 18. mieste.za 116 minút

Jelena Vesninová (Rus.-14) - Kristina Mladenovicová (Fr.-28) 6:3, 6:4

za 85 minút