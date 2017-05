Video: Hráči St. Louis zdolali Nashville a odvrátili prvý mečbal

Semifinále play-off NHL - piatok:

St. Louis - Nashville 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) - stav série 2:3

ST. LOUIS 6. mája (WebNoviny.sk) - Domáci hráči St. Louis zvíťazili 2:1 nad tímom Nashvillu v piatkovom domácom piatom stretnutí semifinále play-off Západnej konferencie severoamerickej hokejovej NHL, v sérii hranej na štyri úspechy však zaostávajú 2:3 na zápasy. "Predátorov" delí od postupu do konferenčného finále jedno víťazstvo, vybojovať ho môžu v nedeľu pred vlastnými fanúšikmi. Nashville dosiaľ nikdy neprenikol do konferenčného finále.Skóre duelu otvoril v 26. min svojím prvým zásahom v play-off český útočník Dmitrij Jaškin, ktorý dorazil do siete strelu obrancu Alexa Pietrangela. Syn bývalého ruského beka Alexeja Jaškina pôvodne ani nemal nastúpiť, pred zápasom sa však zranil Alexander Steen a Jaškin zaujal jeho miesto v druhej formácii vedľa Patrika Berglunda a Davida Perrona. Manko Nashvillu zmazal o osem minút v presilovke o dvoch hráčov James Neal. Dvadsaťdeväťročný krídelník prevzal prihrávku od P. K. Subbana a prestrelil Jakea Allena v bránke domácich..Víťazný gól strelil v 41. min Jaden Schwartz išlo o podobnú situáciu ako pri úvodnom zásahu Blues: strelu Coltona Parayka od modrej čiary doklepol za chrbát Pekku Rinneho. "Oba góly sa zrodili tak, že predo mnou zostal hráč úplne sám. Dva prípady, dve dorážky, dva góly," skonštatoval fínsky gólman.V druhom piatkovom stretnutí semifinále Západnej konferencie hrá domáci Anaheim s Edmontonom po prvom predĺžení nerozhodne 3:3. "Káčeri" ešte tri a pol minúty pred koncom priebežne zaostávali 0:3, priebežný stav série je 2:2 na zápasy.ZÁPADNÁ KONFERENCIA26. Jaškin (Pietrangelo, Sobotka), 41. Schwartz (Parayko) - 34. Neal (Subban, Josi)







Anaheim - Edmonton 3:3 po prvom predĺžení (0:0, 0:3, 3:0 - 0:0) - priebežný stav série 2:2

57. Getzlaf (Silfverberg), 58. Fowler (Silfverberg, Perry), 60. Rakell (Perry, Fowler) - 21. Draisaitl (Klefbom, A. Larsson), 23. McDavid (Letestu, Nugent-Hopkins), 33. Caggiula (McDavid, Russell), ,