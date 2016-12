Video: Hráč v NBA hádže trestné hody odspodu, vyvoláva úsmev

HOUSTON 28. decembra (WebNoviny.sk) - Amerického basketbalistu a člena Siene slávy Ricka Barryho preslávila v NBA nevšedná - a zároveň vysoko úspešná - technika streľby trestných hodov odspodu, ktorú teraz pripomenul pivot Houstonu Chinanu Onuaku.



Dvadsaťročný nováčik rovnako účinným spôsobom premenil oba svoje pokusy vo víťaznom zápase proti Phoenixu, čím vyvolal úsmevy nielen spoluhráčov na lavičke.



"Dospel som k názoru, že mi je jedno, kto si čo o tom myslí. Pokiaľ dám kôš, dosiahnem bod, je to v poriadku. Je na ostatných hráčoch, ktorým to zo šestky nejde, aby sa sami seba spýtali, prečo to neskúsiť takto. Ja som odložil hrdosť bokom, aby som bol úspešný. Chcem premieňať trestné hody a ukázať, že v tejto lige môžem pôsobiť dlho," skonštatoval pre The Vertical Onuaku v lete po tom, čo ho Rockets draftovali z 37. miesta.