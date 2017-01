Video: Houston nespasilo ani trináste triple-double Hardena

Ani trináste triple-double Jamesa Hardena v ročníku nepomohlo basketbalistom Houstonu v Miami, kde v utorňajšom stretnutí NBA podľahli 103:109.....

NEW YORK 18. januára (WebNoviny.sk) - Ani trináste triple-double Jamesa Hardena v ročníku nepomohlo basketbalistom Houstonu v Miami, kde v utorňajšom stretnutí NBA podľahli 103:109. Dvadsaťsedemročný rozohrávač ozdobil svoj výkon 40 bodmi, 12 doskokmi a 10 asistenciami. "Hrali tvrdo a zdolali nás, nie je veľmi čo viac hodnotiť," povedal tréner Rockets Mike DAntoni.



"Dostali sme sa k otvoreným strelám, ale nepadli nám do koša. Mali sme šancu na víťazstvo, najmä v tretej štvrtine. V poslednej sme nehrali tak, ako sme potrebovali," doplnil Harden, pre ktorého to bolo štvrté 40-bodové triple-double v sezóne. Kým Dallasu stačilo na víťazstvo v Chicagu 99 bodov, Los Angeles Lakers neuspeli doma proti Denveru ani so 121 nastrieľanými bodmi.



S Nuggets prehrali prvú štvrtinu 26:40 a viezlo sa to s nimi celý zápas, v ktorom podľahli napokon 121:127.







Sumáre:



Brooklyn - Toronto 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)



Najviac bodov: B. Lopez 28, LeVert a Hollis-Jefferson po 14 - DeRozan 36 (11 doskokov), Joseph 33, Ross 15



Miami - Houston 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)



Najviac bodov: Dragič 21, Waiters 17, T. Johnson 16 - Harden 40 (12 doskokov, 10 asistencií), Harrell 13, Beverley 12



Chicago - Dallas 98:99 (28:24, 19:30, 27:22, 24:23)



Najviac bodov: J. Butler 24 (12 asistencií), R. Lopez 21, Wade 17 - H. Barnes 20, Seth Curry 18, Barea 12



San Antonio - Minnesota 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24)



Najviac bodov: K. Leonard 34, Aldridge 29, T. Parker 14 - Towns 27 (16 doskokov), Rubio 21 (14 asistencií), LaVine 18



Los Angeles Lakers - Denver 121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)



Najviac bodov: L. Williams 24, N. Young 22, Clarkson 19 - Jokič 29 (15 doskokov), Barton 26 (5 trojok), Faried 20