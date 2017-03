Video: Houston deklasoval Lakers, Portland prekvapil v San Antoniu

NEW YORK 16. marca (WebNoviny.sk) - Po utorňajšej najhoršej prehre v sezóne 77:100 pod košmi New Orleans basketbalisti Portlandu zmobilizovali sily a v stredu prekvapili pod košmi jedného z najsilnejších mužstiev NBA San Antonia, kde uspeli 110:106.

"Pravdepodobne naše najväčšie víťazstvo v ročníku. Nielen z dôvodu, že sme zdolali tím ako San Antonio a na jeho palubovke, ale aj spôsob, akým sme vyhrali. Pokiaľ ide o sústredenosť počas celého zápasu, toto bol jeden z našich lepších výkonov," pochvaľoval si tréner Terry Stotts.

Sumáre NBA:

Do zostavy Spurs sa po dvojzápasovej absencii spôsobenej malou srdcovou arytmiou vrátil LaMarcus Aldridge, do koša svojho bývalého tímu nastrieľal 19 bodov a doskočil 7 lôpt. "Cítim sa dobre," skonštatoval podkošový hráč, ktorý v stredu ráno dostal od lekárov zelenú na návrat do diania bez akýchkoľvek obmedzení."Nezvíťazili sme, s čím je náročné sa vyrovnať, ale som rád, že môžem byť znova so spoluhráčmi a v akcii." Spurs teraz o jedno víťazstvo zaostávajú za vedúcim mužstvom NBA Golden State Warriors a táto dvojica spoločne s Houstonom má už isté play-off.Indiana – Charlotte 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)Najviac bodov: George 39 (6 trojok), Ellis 16 – Kaminsky 20, Belinelli 11, Kidd-Gilchrist 10Washington – Dallas 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)Najviac bodov: Wall 26 (11 asistencií), Beal 24, Bogdanovič 19 – H. Barnes 22, Nowitzki 20, Seth Curry 19Boston – Minnesota 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)Najviac bodov: I. Thomas 27, Horford 20, Bradley 18 – Rubio 23, Muhammad a Wiggins po 21Detroit – Utah 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)Najviac bodov: I. Smith 16, T. Harris a Baynes (12 doskokov) po 12 – Hayward 25, George Hill 17Miami – New Orleans 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)Najviac bodov: Dragič 33 (5 trojok), Whiteside 20 (17 doskokov), Ellington 19 (5 trojok) – Davis 27, Cousins 19, Moore 18Houston – Los Angeles Lakers 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)Najviac bodov: L. Williams 30 (7 trojok), Ariza 20, Harden 18 (12 doskokov, 13 asistencií) – Randle 32, Clarkson a Ingram po 18Chicago – Memphis 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)Najviac bodov: Rondo 17, Mirotič a J. Butler po 14 – M. Gasol a Conley (5 trojok) po 27, T. Allen 10San Antonio – Portland 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)Najviac bodov: K. Leonard 34, Aldridge 19, Mills 13 – Lillard 36, McCollum 26, Nurkič 16Phoenix – Sacramento 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)Najviac bodov: Warren 24, D. Booker 19, Chriss 17 – Labissiere 32 (11 doskokov), Afflalo a Cauley-Stein po 14Los Angeles Clippers – Milwaukee 96:97 (20:28, 26:18, 23:21, 27:30)Najviac bodov: D. Jordan 22 (17 doskokov), Griffin 18, Redick 16 – Middleton a Antetokunmpo po 16, Monroe a Dellavedova po 12