Video: Hossa strelil svoj 523. gól, v rebríčku strelcov NHL prekonal útočníka z obávanej CVS Line

CHICAGO 24. marca (WebNoviny.sk) - Štvrtkový gól do siete Dallasu mal pre slovenského hokejistu Mariána Hossu poradové číslo päťstodvadsaťtri a v rebríčku strelcov NHL prekonal o jeden presný zásah Pata Verbeeka.



Kanadský útočník bol v tíme Hartford Whalers začiatkom 90. rokov postrachom súperových obrán vo formácii prezývanej "CVS Line" s centrom Andrewom Casselsom a Geoffom Sandersonom na druhom krídle. Verbeek hral aj za New Jersey, New York Rangers, Dallas a Detroit. Celkovo nastúpil na 1424 zápasov a strelil 522 gólov, Hossa má na konte aktuálne o 122 duelov menej a už o presný zásah viac. .



Ak 38-ročný slovenský krídelník Chicaga skóruje do konca základnej časti ešte raz, bude to jeho trinásta sezóna v NHL s minimálne 25 gólmi.