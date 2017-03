Video: Hossa skóroval a asistoval, gól strelil aj Pánik

Hossa má na konte 1130 bodov

NEW YORK 22. marca (WebNoviny.sk) - Päťzápasová víťazná šnúra hokejistov Chicaga v NHL sa skončila. Vedúci tím Západnej konferencie v utorok síce podľahol na vlastnom ľade Vancouveru 4:5 po predĺžení, ale slúži mu ku cti, že duel nezabalil za výrazne nepriaznivého stavu 1:4 v úvode poslednej tretiny a vybojoval aspoň bod.Stíhaciu jazdu odštartoval v 46. min slovenský útočník Marián Hossa, ktorý v presilovke znížil už predtým asistoval pri prvom zásahu Ryana Hartmana.







Krátko po Hossovi strelil svoj jubilejný dvadsiaty gól v ročníku aj jeho spoluhráč a krajan Richard Pánik, na 4:4 vyrovnal 1:03 min pred koncom spomenutý Hartman. V predĺžení rozhodol o druhom bode pre hostí švédsky útočník Daniel Sedin. Hossa strelil 23. gól sezóny a dostal sa na 41 bodov.







Pittsburgh je v play-off

Sumáre NHL:

Po dvojzápasovej absencii pre menšie zranenie odkorčuľoval 18:27 min, čo je najviac času stráveného na ľade od 10. januára. Tridsaťosemročný slovenský krídelník sa v 1301. zápase kariéry dostal na hranicu 1130 kanadských bodov. V zápase Chicago - Vancouver sa predstavil aj Tomáš Jurčo, odohral 6:58 min, štyrikrát vystrelil, ale premiérového zásahu v tejto sezóne sa nedočkal."Toto víťazstvo nám môže pomôcť. Zdolali sme súpera, nad ktorým sa nevyhráva ľahko. Už predtým sme mali niekoľko dobrých zápasov, ale odmena prišla až teraz," povedal tréner Vancouveru Willie Desjardins. "Ideme do toho naplno bez ohľadu na to, aký je stav a koľko času zostáva do konca zápasu. Keď máme za sebou skvelých fanúšikov, potom dokážeme vyvinúť tlak a je z toho noc ako táto," uviedol dvojgólový strelec Chicaga Ryan Hartman.Obhajca Stanleyho pohára Pittsburgh zvíťazil na ľade Buffala 3:1 a už nadobudol matematickú istotu štartu vo vyraďovacej časti. Najlepší strelec tejto sezóny Sidney Crosby prispel svojím 41. gólom v ročníku. "Neberieme to ako samozrejmosť. Je náročné prebojovať sa do play-off NHL, ale dlho sme boli v tabuľke vysoko, takže sme verili, že sa nám to podarí," skonštatoval ďalší z utorňajších strelcov Nick Bonino. Penguins sa predstavia vo vyraďovačke jedenástu sezónu po sebe.9. Krejčí (Spooner, Krug), 41. Krug - 5. Pyatt (Ceci, Hoffman), 22. Turris (Karlsson, Hoffman), 45. Turris (Phaneuf, Wideman)Zdeno Chára (Boston) odohral 21:25 min, 1 strela, 1 mínuska







43. Reinhart (Fasching, M. Foligno) - 20. Crosby (Schultz, Sheary), 55. Bonino (Cole, Kühnhackl), 57. Sheary







36. Quenneville (Blandisi, Zacha), 39. Hall (Palmieri), 65. Blandisi (Quenneville) - 37. Lindberg (Bučnevič, McDonagh), 42. Rick Nash (K. Hayes, Skjei)







7. Kuznecov (Burakovsky), 36. Oshie (Ovečkin, Nicklas Bäckström), 40. Shattenkirk (Ovečkin, Nicklas Bäckström), 58. Ovečkin (Shattenkirk, Nicklas Bäckström) - 11. Monahan (J. Gaudreau, Chiasson), 56. Brouwer (Engelland, Versteeg)







58. Lehkonen (Petry) - 1. Abdelkader (Krönwall, Nielsen), 65. Mantha (DeKeyser)Tomáš Tatar (Detroit) odohral 18:58 min, 4 "hity", 1 zblokovaná strela







10. Hedman (Kučerov), 32. Kučerov (Palát), 39. Namestnikov (Drouin) - 5. Fischer (Crouse, Jooris), 31. Dvorak (Domi, Murphy), 45. Ekman-Larsson (Domi, Duclair), 47. Vrbata (Goligoski, Ekman-Larsson), 59. Murphy







2. Barkov (Demers, Jágr), 12. R. Smith (Jokinen, Trocheck), 22. Yandle (Demers, Jágr) - 6. Teräväinen (J. Staal, Aho), 15. Aho (E.Lindholm), 42. Skinner (Stempniak, Slavin), 57. Skinner (Ryan)







28. Perreault (Wheeler, Scheifele), 48. Wheeler (Scheifele, Perreault), 54. Scheifele (Wheeler) - 5. Weal (Simmonds, Giroux), 60. Read (Del Zotto, Giroux)







11. Dumba (Parise, E. Staal), 39. Hanzal (Niederreiter, Pominville), 39. Coyle (Parise) - 38. Schlemko (Pavelski, DeMelo), 39. Marleau







6. Mitchell (Söderberg, Comeau), 55. Barberio (Barrie, Mitchell) - 37. Berglund (Sanford, Comeau), 46. Paajärvi (Barbašev, Sanford), 49. Schwartz (Tarasenko), 60. Berglund (Perron, Brodziak)







24. Hartman (MARIÁN HOSSA, Schmaltz), 46. MARIÁN HOSSA (Seabrook, Campbell), 49. PÁNIK (T. van Riemsdyk, Toews), 59. Hartman (P. Kane, Keith) - 19. H. Sedin (D. Sedin, Chaput), 22. Sutter (Megna), 28. Boucher (Tanev, Bärtschi), 43. Sutter (Skille, Edler), 63. D. Sedin (Stecher, H. Sedin)Richard Pánik odohral 17:08 min, 1 gól, 4 strely, 1 "hit", 1 pluska, Marián Hossa 18:27 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 2 "hity", 2 zblokované strely, 1 mínuska, Tomáš Jurčo (všetci Chicago) 6:58 min, 4 strely, 1 "hit", 1 mínuska