Video: Hossa prihral na tri góly, nazbieral aj štyri plusky

NEW YORK 18. januára (WebNoviny.sk) - Troma asistenciami sa na víťazstve hokejistov Chicaga v Denveri na ľade Colorada 6:4 v utorňajšom zápase NHL podieľal slovenský útočník Marián Hossa. Dosiahol tiež štyri plusové body a Blackhawks aj s jeho prispením otočili vývoj z 2:3 aj 3:4 vo svoj prospech.



Tohtosezónnu bilanciu si 38-ročný pravý krídelník zlepšil na 16+12, bodoval po dvoch zápasoch, v ktorých vyšiel naprázdno a mužstvo prehralo. V historickom rebríčku mu so 602 asistenciami teraz patrí 82. priečka: prekonal Alexeja Kovaľova (599), Daniela Sedina aj Glenna Andersona (obaja po 601) a vyrovnal sa Kirkovi Mullerovi. O dve viac má na konte Hossov bývalý spoluhráč z Detroitu Pavel Daciuk.



Švédsky brankár New Yorku Rangers Henrik Lundqvist inkasoval proti Dallasu až sedem gólov z 27 striel, kým ho v bránke za stavu 3:7 po dvoch tretinách vystriedal krajan Magnus Hellberg - ten si udržal čisté konto a jeho spoluhráči v zostávajúcom čase ešte trikrát skórovali.



"Som v rozpakoch, frustrovaný a sklamaný zároveň," hneval sa Lundqvist, ktorý v posledných štyroch tretinách na ľade dostal 12 gólov zo 49 striel a 20 gólov zo 113 striel v posledných štyroch zápasoch. "Bude chytať aj v ďalšom. Pokúsime sa pred ním hrať lepšie. Toto je tím, ktorý drží pokope a vynasnaží sa prerušiť sériu troch prehier," skonštatoval tréner Alain Vigneault. Jason Spezza bol jediným útočníkom Stars bez kanadského bodu. "Je frustrujúce, že na víťazstvo sme potrebovali skórovať až sedemkrát, ale berieme ho," skonštatoval dvojgólový strelec Patrick Sharp.



Henrik Sedin jediným gólom duelu v 53. min rozhodol o víťazstve Vancouveru nad Nashvillom, Canucks vďaka svojmu kapitánovi prerušili sériu štyroch prehier. Pre 36-ročného švédskeho centra to bol desiaty gól v ročníku, prvý od 30. decembra a celkovo išlo o 999. kanadský bod jeho kariéry (232+767). Jubilejnú tisícku môže ako 85. hokejista histórie NHL dosiahnuť v najbližšom vystúpení doma proti Floride.



