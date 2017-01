Video: Hossa parádne našiel Toewsa, Chicago vydrelo výhru

Marián Hossa a Richard Pánik z Chicaga boli jediní dvaja Slováci, ktorí sa predstavili v 6-zápasovej piatkovej ponuke NHL. Aj vďaka skvelej prihrávke....

CHICAGO 7. januára (WebNoviny.sk) - Marián Hossa a Richard Pánik z Chicaga boli jediní dvaja Slováci, ktorí sa predstavili v 6-zápasovej piatkovej ponuke NHL. Aj vďaka skvelej prihrávke Mariána Hossu sa hokejisti Chicaga tešili z víťazstva nad hráčmi Caroliny 2:1 v piatkovom zápase NHL.



V 13. min Hossa v dobrej pozícii namiesto strely bez prípravy zvolil prihrávku na lepšie postaveného Jonathana Toewsa a kapitán Blackhawks do poloodkrytej bránky otvoril skóre zápasu. V druhej tretine pridal Rus Artemij Panarin druhý gól domácich a keďže hostia zo 40 streleckých pokusov skórovali iba raz (pomer 24:40), Chicago sa tešilo z "vydretého" víťazstva.



"S gólmi prichádza aj sebadôvera. Ak sa veci začnú vyvíjať podľa vašich predstáv, uvoľníte sa a tvorivosť v hre je späť," uviedol Jonathan Toews na webe Chicaga Tribune. Kreatívny center po zranení zaznamenal v ostatných 5 zápasoch 5 bodov a pomaly sa dostáva do požadovanej formy.



Slovenský krídelník Hossa, ktorý o 5 dní oslávi 38. narodeniny, si pripísal 8. asistenciu v sezóne, dovedna má 24 kanadských bodov. Jeho krajan Richard Pánik odohral 14:32 min, ale nebodoval. Hossa a Pánik boli jediní dvaja Slováci, ktorí sa predstavili v 6-zápasovej piatkovej ponuke NHL. Dôležitým faktorom úspechu Chicaga bol brankár Scott Darling.



"Mám rád, keď mieri na mňa veľa pukov. Zapotím sa, ale je to lepšie, ako keby ich bolo málo alebo žiadne. Rád by som chytal čo najviac, svoje nasadzovanie však neovplyvním. Crow (Crawford - pozn.) si zväčša počína výborne, čiže to nie je jednoduché," cituje Darlinga portál Chicago Tribune.



Po úspešnej strele Nathana MacKinnona 16,1 s pred koncom predĺženia si vydýchli v Colorade. Avalanche zdolali New York Islanders 2:1 po predĺžení a zabránili tak jedenástej prehre na domácom ľade v sérii. Naposledy predtým sa "lavíny" tešili z triumfu v Pepsi Center 15. novembra 2016, keď zdolali Los Angeles 4:1. Hokejisti z Denveru prerušili sériu piatich prehier aj zásluhou 35 zákrokov Calvina Pickarda, ktorý sa stal prvou hviezdou zápasu.



Hráči Toronta strelili na ľade New Jersey v prvej tretine štyri góly v rozpätí necelých šiestich minút a potom už len udržiavali náskok. Napokon v Newarku zvíťazili 4:2. Z ostatných siedmich zápasov na ľade súpera majú Maple Leafs šesť víťazstiev, čo ich už posúva na pozíciu zaručujúcu play-off. "Vedel som, že počas sezóny sa budeme postupne zlepšovať. Teraz to už prichádza. Nesmieme sa však uspokojiť a pokračovať v nastolenej hre," uviedol útočník Toronta James van Riemsdyk.



Colorado - New York Islanders 2:1 po predĺž. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)



7. Landeskog (Rantanen, MacKinnon), 65. MacKinnon (Iginla, Barrie) - 38. Boychuk (Leddy, R. Strome)







Chicago - Carolina 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



13. Toews (MARIÁN HOSSA, Hinostroza), 35. Panarin (P. Kane, Keith) - 40. V. Rask (Rattie, Skinner)



Marián Hossa odohral 18:18 min, 1 asistencia, 3 strely, 2 hity, Richard Pánik (obaja Chicago) odohral 14:32 min, 2 hity







New Jersey - Toronto 2:4 (0:4, 0:0, 2:0)



57. Parenteau (Henrique, Severson), 58. Merrill (Wood, Smith-Pelly) - 10. Kadri (Bozak, J. van Riemsdyk), 14. C. Brown, 15. Matthews (Hyman, Gardiner), 16. Bozak (J. van Riemsdyk, Kadri)







Anaheim - Phoenix 3:2 po predĺž. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



7. Cramarossa (Perry, Manson), 37. Wagner (L. Shaw), 65. Kaše - 22. Hanzal (Duclair, Rieder), 44. Ekman-Larsson (McGinn, Duclair)







Vancouver - Calgary 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



11. Chaput (Skille), 14. L. Eriksson (Markus Granlund, Edler), 40. Markus Granlund (Horvat, Megna), 44. Markus Granlund (Triamkin) - 2. Frolík (Backlund, Tkachuk), 59. Frolík (Backlund, Giordano)







Florida - Nashville 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



3. McKegg (MacKenzie, Thompson), 51. Marchessault (Trocheck, Jágr) - 46. C. Smith (Ribeiro, Forsberg)